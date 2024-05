El PP niega un pacto con Vox para gobernar Sevilla tras las europeas: «No hay acuerdo ni negociación»

El PP de Sevilla ha negado este lunes que exista un «pacto cerrado» con Vox para entrar en el Ayuntamiento hispalense después de las elecciones europeas del 9 de junio, aunque desde la formación de Santiago Abascal aseguran que se han mantenido reuniones en este sentido que los populares ocultan por «estrategia electoral».

«Hay conversaciones, que se pueden llamar negociaciones, y van por buen camino», ha afirmado este lunes a los medios la portavoz de de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez. «El Partido Popular no tiene una mayoría para que Sevilla pueda tener un Gobierno estable, y sería bueno que lo tuviera», ha añadido.

Pero el portavoz municipal del PP, Juan Bueno, ha desmentido cualquier avance al respecto: «No hay un pacto. No sé qué pasará en dos años, pero ahora no hay un pacto y no hay negociaciones de Gobierno». Sí que ha admitido que hay líneas de diálogo abiertas con la formación de Abascal, pero al igual que mantienen conversaciones «con el resto de grupos, aunque luego no lo reconozcan».

En la misma línea, desde el PP andaluz niegan la existencia de cualquier «pacto o reunión». «No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe», han subrayado. Y desde Génova inciden en ello: «Ni la dirección nacional ni la autonómica ni el Gobierno de Sevilla están en negociación con Vox y no hay ningún pacto previsible», ha sostenido este lunes el portavoz popular, Borja Sémper.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, también ha sido rotundo: «Lo digo con total contundencia. No existe ningún tipo de acuerdo ni se ha abierto ninguna negociación. Estamos trabajando desde la absoluta responsabilidad en beneficio de los intereses de los sevillanos y a eso es a lo que se dedica el alcalde y el equipo de concejales del PP».

De su lado, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado al PP de dilatar la negociación para cerrar el acuerdo como parte de su «estrategia electoral» ante las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. En rueda de prensa desde Barcelona, Garriga ha ratificado los contactos y ha recordado que los populares necesitan un socio para gobernar la ciudad andaluza. «Cuando se suscriba o haya un acuerdo, se aplicará de inmediato, nunca bajo estrategias electorales», ha matizado.

Desde Génova consideran que la negociación con Vox tras las municipales y autonómicas del 28M y los posteriores acuerdos de gobierno con los de Santiago Abascal les penalizaron en las generales del 23J.

El PSOE ve «indicios» de pacto

El popular José Luis Sanz viene gobernando en solitario y minoría desde que comenzase el actual mandato municipal, con 14 de los 31 concejales que componen la corporación local. Con este hipotético acuerdo, cosecharía el respaldo de los tres ediles de Vox para conformar una mayoría absoluta en el pleno.

Cabe recordar que el actual Gobierno local del PP no ha logrado sacar adelante su proyecto de nuevos presupuestos municipales al no mediar acuerdo político entre los grupos, y gobierna con las cuentas prorrogadas de 2023, diseñadas por el anterior Ejecutivo local del PP.

A este respecto, Bueno ha indicado que «los esfuerzos del alcalde y del equipo de Gobierno están centrados en tener una estabilidad presupuestaria e institucional, a la que no vamos a renunciar en ningún caso». El edil ha recordado que con la negativa del PSOE a los últimos presupuestos presentados «dijeron no a más de 150 millones de euros de inversiones para Sevilla pensando en sus intereses partidistas, en ocasiones yendo incluso en contra de lo que ellos habían prometido cuando eran Gobierno».

La posible entrada de Vox en el Ejecutivo local ha provocado el rechazo en bloque de la oposición. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que sería una «mala noticia» para la ciudad que Vox accediese al Gobierno local ya que dejaría al alcalde como mero «actor de reparto».

Al respecto, Muñoz dice haber visto «indicios más que sobrados» de dicho pacto por los «comportamientos» del PP y Vox en los últimos plenos. «Lo que era un matrimonio de hecho se va a convertir en un matrimonio de derecho», ha apuntado. Y advierte: «Que la extrema derecha pudiera entrar en el Gobierno local sería una mala noticia» para la ciudad, especialmente «para la cultura, las mujeres, los colectivos LGTBI, los barrios y el medio ambiente».

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha denunciado que el hecho de que «no haya una derecha firme frente a la ultraderecha es un problema de primer nivel para la democracia». «Que el PP meta en gobiernos municipales y autonómicos a la ultraderecha supone poner en peligro de extinción los servicios públicos, introducir la censura en las políticas culturales y acabar con las políticas que protege a las mujeres del patriarcado», ha agregado.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al igual que los socialistas, ha augurado que la posible entrada de Vox en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla se traduciría en «una ciudad peor, más insegura, más peligrosa para las mujeres, para los migrantes y las personas LGTBI».