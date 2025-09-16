La OPE finaliza con el cruce de 3,4 millones de magrebíes entre Europa y África, récord histórico

La Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2025, que arrancó el 15 de junio, ha concluido este lunes con máximos históricos: 3.488.208 pasajeros y 857.859 vehículos han cruzado entre Europa y el norte de África durante el verano, un 2,9% más de pasajeros que en 2024, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

Son las cifras más altas registradas desde que en 1986, hace casi 40 años, comenzó este operativo para gestionar el tránsito de los emigrantes magrebíes que trabajan en Europa y vuelven a sus países de origen por vacaciones.

Interior ha definido la OPE como «la operación más compleja y singular entre dos continentes» por volumen y logística. Añade que los pasajeros han cruzado el Estrecho de «forma fluida y segura» y «no se han registrado incidentes dignos de mención».

Respecto al año pasado, el operativo suma 97.002 pasajeros (+2,9%) y 24.500 vehículos (+1,23%). La OPE ya había alcanzado en 2024 cifras récord en el tránsito de vehículos (+9,3% interanual), que ahora se superan.

Fase de retorno

La fase de retorno ha registrado casi 1.750.000 embarques y más de 415.000 vehículos, superando los datos de la OPE de 2024 en ambos aspectos, aunque las rotaciones (número de viajes operados por los ferris) bajan hasta las 5.273 (-9,6%).

El estrecho de Gibraltar ha vuelto a concentrar la mayoría de los desplazamientos: la ruta Tánger Med (Marruecos)-Algeciras (Cádiz) aporta el 46,5% del total, seguida de Ceuta-Algeciras, con un 14,3%, y Nador (Marruecos)-Almería, que con el 13,2% escala posiciones y se sitúa como el tercer trayecto más utilizado. La ruta Tánger Ville-Tarifa (Cádiz) se queda en el 12,1%.

Cierran la lista las rutas Argel (Argelia)-Alicante, con el 0,6%, Orán (Argelia)-Almería, con el 0,5%, Tánger Med-Motril (Granada), con el 0,4%, y Ghazaouet (Argelia)-Almería, con el 0,3%.

La OPE ha estado activa durante tres meses, del 15 de junio al 15 de septiembre. El dispositivo ha sido coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Dirección General de Tráfico, junto a Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Transportes), la Dirección General de Salud Pública (Sanidad) y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha subrayado que, un año más, Algeciras y Tarifa han consolidado su papel estratégico en la conexión marítima entre Europa y África, concentrando más de la mitad del tráfico total de la OPE 2025.