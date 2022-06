La opción de llevar a Olona al Senado se desvanece en Vox: «No está planteado»

Las elecciones del pasado 19 de junio en Andalucía que otorgaron la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno dejó también cinco senadores a los populares por designación autonómica, tres para el PSOE y uno para Vox. Ese de Vox lo ocupa en la actualidad Jacobo González-Robatto (Coco Robatto), quien ha coordinado la campaña de Macarena Olona en Andalucía y quien también tuvo mucho peso en la de Juan García Gallardo en Castilla y León. Sin embargo, aún no se ha decidido si Coco Robatto mantendrá su cargo en la Cámara Alta… o si se lo cede, incluso, a Macarena Olona. Fuentes de Vox aseguran a OKDIARIO Andalucía, sin embargo, que «no está planteado».

Cuando OKDIARIO Andalucía pregunta al seno de Vox sobre la posibilidad de que Macarena Olona comparta sillón en el Senado con, entre otros, Susana Díaz o Alberto Núñez Feijóo, la respuesta es siempre la misma: no es un debate que esté ahora mismo sobre la mesa y, por tanto, se entiende que se mantendrá a González-Robatto. Pero lo cierto es que tampoco nadie se atreve a afirmar tajantemente que Olona no irá a la Cámara Alta. A fin de cuentas, ella misma lo dijo: «Soy hija de Dios y no puedo asegurar sus designios».

De este modo, aunque de momento todo son elucubraciones, parece difícil que en Vox envíen a Macarena Olona a compatibilizar su oposición a Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía con un sillón en el Senado. Una cosa sí está clara: quien ha sido candidata de Vox en las pasadas elecciones del 19 de junio se quedará en la comunidad con total seguridad. Eso sí que lo afirman tajantemente y casi al unísono todo aquel responsable de Vox que sea cuestionado al respecto.

Además, hay otro aspecto a tener en cuenta. Fuentes del entorno de Macarena Olona aseguran que tanto ella como su familia se trasladará a la provincia de Granada, lo que provocará que la líder de Vox Andalucía tendría que estar viajando de Granada a Sevilla de forma semanal, toda vez que el Parlamento andaluz se encuentra en la capital hispalense. Se entiende que, en caso de que Olona fuera a compatibilizar el Parlamento andaluz con la Cámara Alta, lo más probable es que la candidata de Vox se instalara en Sevilla, de modo que no tuviera que estar viajando constantemente entre Madrid, Sevilla y Granada.

En San Telmo tienen pensado que sea a finales del próximo mes de julio cuando se celebre el pleno de designación de senadores autonómicos, por lo que en Vox tienen aproximadamente un mes para decidir qué hacer. A fin de cuentas, es la última bala de los de Santiago Abascal para que Olona permanezca de algún modo al frente de la política nacional, donde a través de sus discursos y debates en el Congreso de los Diputados ha logrado ganarse el respeto y la admiración de muchos españoles.