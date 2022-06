La candidata de Vox al 19J, Macarena Olona, no se moverá del Parlamento andaluz. Su decisión de abandonar el Congreso de los Diputados para dedicarse en exclusiva a la comunidad es «irrevocable», independientemente del resultado obtenido en los comicios del pasado domingo -14 escaños-, lejos de las expectativas iniciales.

Una decisión que ya confirmó en la noche electoral -«vengo para quedarme»-, en sucesivas declaraciones posteriores y que hoy ha vuelto a ratificar, afirmando que su renuncia al acta de diputada nacional es «irrevocable» y que fue presentada el pasado 3 de junio.

Olona ha recordado que el día de constitución de la Cámara andaluza y toma de posesión de los diputados autonómicos está fijado para el próximo 14 de julio: «Soy funcionaria pública, abogada del Estado en condición de servicios especiales y es necesario que procedamos de esta manera para no perder esa condición, lo que no significa que la renuncia al acta de diputada nacional a Cortes no sea absolutamente irrevocable, porque no admite ni condición ni suspensión».

En declaraciones a El Programa de Ana Rosa, la candidata de Vox y futura parlamentaria ha recalcado al respecto que «las dudas las estáis planteando los periodistas, que o no habéis querido leer de forma directa el documento que hemos remitido a los medios de comunicación» o bien «hay una voluntad interesada en seguir con debates estériles». Olona ha señalado que «ocurrió igualmente cuando se formó el bulo sobre mi empadronamiento» en Salobreña, «a pesar de la justicia dictaminara, como no podía ser de otra manera, que era perfectamente legal».

Resultado electoral

Sobre el resultado de Vox en las elecciones del pasado domingo, que algunos miembros del partido reconocen antojarse «corto» y «lejos de la voluntad» que tenía la formación, Olona ha subrayado que no ha habido decepción interna: «Lo de que hemos pinchado es algo que algunos medios de comunicación están haciendo muchos esfuerzos por trasladar a la opinión pública», pero es una valoración «que no compartimos en absoluto».

«Hemos sido, junto al PP, los dos únicos partidos que hemos crecido en estas elecciones» con respecto a los comicios de 2018, pasando «de quinta a tercera fuerza» política en la comunidad y sumando «100.000 votos más» que en la última cita autonómica. Además, Vox ha logrado dos diputados más y «nos hemos quedado a algo más de 5.000 votos de obtener 17» escaños, ha incidido.

Las «expectativas» eran salir «a ganar» y «el resultado es que 500.000 andaluces nos han otorgado su confianza, a los que te puedo asegurar que no vamos a defraudar». «Mi entrega a Andalucía es en cuerpo y alma», ha insistido.

Sobre la mayoría absoluta del PP, Olona ha señalado que no cree «que sea bueno para Andalucía». «Habría sido mucho mejor un gobierno en coalición, porque ya hemos conocido a lo largo de esta pasada legislatura el inmovilismo del PP», ha lamentado, añadiendo que un gobierno «en coalición con Vox habría permitido aportar mejoras por ambas partes, pero no ha sido la voluntad de los andaluces y somos extraordinariamente respetuosos con las reglas de la democracia».

Olona ha criticado también un posible incremento en el número de consejerías del nuevo Gobierno andaluz: «Nos parecería algo indecente y vergonzoso que no se reduzca un solo euro del gasto político». Sobre el papel de Vox en la oposición, ha garantizado que será «poner el foco en esas habitaciones oscuras donde el PP y el PSOE gustan de darse abrazos en ese bipartidismo tradicional; estaremos vigilando».