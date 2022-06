Vox admite un resultado «corto» en Andalucía pero frena el pesimismo: suma 100.000 votos más que en 2018

El parlamentario electo de Vox por Cádiz, Manuel Gavira, ha rechazado este martes la idea de que Andalucía pueda ser la «tumba» de la formación y ha puesto en valor los dos escaños más y los cerca de casi 100.000 votos de diferencia logrados el 19J con respecto a los anteriores comicios autonómicos.

Concretamente, Vox ha pasado en tres años y medio de los 396.607 votos cosechados en 2018 a los 493.932 del pasado domingo (97.325 más). El porcentaje ha subido 2,5 puntos, del 10,96% al 13,46%. Y los escaños, de 12 a 14. Una mejoría que Gavira ha querido destacar en su balance electoral, si bien reconoce que el partido no ha logrado el «resultado esperado».

«Nos hemos quedado lejos de la voluntad que teníamos», ha admitido, pero «escuchar que Vox ha cavado su tumba en Andalucía cuando ha subido en votos… Es todo lo contrario». El que fuera portavoz parlamentario en la última legislatura ha querido poner freno así a las dudas, el pesimismo y los mensajes negativos de las últimas horas.

«Es evidente que no era el resultado que esperábamos, pero respetamos como no puede ser de otra forma lo que han decidido los andaluces», ha reconocido el cabeza de lista de Vox por Cádiz en las elecciones del 19J. «El rotundo vencedor ha sido el PP, está fuera de toda duda», ha afirmado, aunque ha destacado que «el otro partido que ha subido ha sido Vox», a pesar de que «conocíamos datos que hablaban de un crecimiento notable que no se ha hecho realidad».

Gavira se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio en la que ha defendido que «en Vox no interpretamos los resultados electorales con fines partidistas como hacen otros partidos» y ha puesto como ejemplo el caso de Cataluña, «donde sumamos más que los votos del PP y Ciudadanos (Cs) y dijimos que era un mal resultado para España».

Sobre el futuro de Macarena Olona, Gavira ha insistido en que «ha dicho 100 veces y de 100 formas distintas que su compromiso con Andalucía está fuera de toda duda», y ha recordado que ella misma ha explicado que buscará «casa en Sevilla y colegio para el pequeño».

«No sé que más tiene que decir para acabar con ese runrún de si se vuelve a Madrid», ha añadido, para subrayar a continuación que Olona viene reiterando su voluntad de «quedarse aquí la legislatura completa, pero si le preguntan qué va a pasar dentro de dos años pues ni ella ni nadie lo sabe».

«Resultado corto» pero «paso adelante»

En la misma línea, el presidente de Vox en Córdoba y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha señalado que «las expectativas» de cara al 19J «eran otras, pero en cualquier caso, aunque sea más corto de lo esperado, Vox ha dado un paso adelante con un crecimiento del 25% sobre los votos obtenidos en 2018».

En una nota, Hernández ha destacado que «el partido ha funcionado bien» y se queda «con el enorme esfuerzo realizado durante toda la campaña por afiliados y simpatizantes», recalcando que «lo que hace grande a las personas y a los partidos no es ganar, sino levantarse ante la adversidad, y en Vox sabemos bien qué es eso».

Además, el parlamentario electo ha recordado que «en la última semana de la campaña en todas partes» se han dedicado a «difundir el mensaje de la victoria holgada del PP, de la posibilidad de la mayoría absoluta, y también han seguido con la cantinela del pinchazo de Vox». «Esto pensamos que ha influido en muchos andaluces que finalmente decidieron votar a lo que se les presentaba como caballo ganador», ha expresado.

En cuanto al gobierno de Juanma Moreno, espera que «no se desperdicie una vez más la confianza de los ciudadanos», porque «llevamos meses visitando a los autónomos, a los empresarios, a los comerciantes, a los agricultores y a los ganaderos», y «es urgente y vital que se elabore un plan de choque que les ayude a paliar la gravísima situación que están atravesando muchos de ellos por el insostenible coste de la electricidad y los hidrocarburos y también por el incremento generalizado de los costes de las materias primas», ha advertido.

En este sentido, Hernández ha alertado de que «con una inflación de dos dígitos, estas medidas no pueden esperar ni siquiera los 100 días de los que se suele hablar tras un cambio de gobierno». «Desde Vox seguiremos trabajando por ese cambio real que Andalucía necesita», ha zanjado.