El narco se moderniza: cae una red que pasó 1.000 kilos de droga con drones ucranianos desde Marruecos

Nuevo golpe a las mafias del narcotráfico. La Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras (Cádiz) una organización que introdujo en España grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos utilizando narcodrones fabricados de forma artesanal en Ucrania. Hay 10 personas detenidas, de las que siete han ingresado ya en prisión, entre ellos un hombre de nacionalidad ucraniana considerado el cabecilla de la organización. La investigación calcula que la red habría introducido en torno a una tonelada de hachís desde Marruecos cruzando el Estrecho en vuelos nocturnos.

La operación Ciclón dio comienzo a principios de enero, cuando los investigadores conocieron la existencia de una red criminal asentada en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y la Costa del Sol dedicada presuntamente a introducir por vía aérea importantes cantidades de droga en nuestro país.

Los narcodrones tenían capacidad para transportar más de 10 kilos de hachís en cada vuelo y autonomía aproximada de 100 kilómetros, más que suficiente para cruzar el Estrecho, ida y vuelta, sin aterrizar (14,4 kilómetros separan ambas costas). Habían sido fabricados artesanalmente en Ucrania y trasladados posteriormente por carretera hasta el sur de España.

Los aparatos, aviones casi teledirigidos, eran pilotados desde Marruecos por individuos de Europa del Este y lanzaban la carga desde el aire en el Campo de Gibraltar, principalmente en zonas inhóspitas en medio del campo y de difícil entrada. La droga iba colocada en la panza del dron con un sistema automático que permitía su descarga en la zona deseada para luego ser recogida a pie por otros integrantes de la organización. Los vuelos dependían del tiempo, de la temperatura y del aire: en días con condiciones meteorológicas favorables, podían realizar de cinco a 10 vuelos en una sola noche.

Los responsables de la investigación han explicado este jueves en rueda de prensa que la organización estaba liderada por un hombre de nacionalidad ucraniana, experto en el uso y en la fabricación de estas aeronaves de ala fija. El chasis de estos aparatos no tripulados, con aspecto de aviones de aeromodelismo, estaba compuesto principalmente de corcho y madera.

La Policía estima que desde el inicio de la investigación la red podría haber hecho más de 100 vuelos e introducido unos 1.000 kilos de hachís empleando este método. En la operación se han intervenido tres aeronaves, una de ellas en fase de construcción, así como dispositivos para su control remoto, útiles para su reparación e importantes cantidades de dinero en efectivo. A pesar del enorme volumen de tráfico, los agentes sólo han intervenido 30 kilos de hachís.

🚩Desmantelada en #Algeciras una red de «narcodrones” que operaba entre #España y #Marruecos 👉Las aeronaves eran fabricadas en #Ucrania y trasladadas por carretera hasta nuestro país para su uso por organizaciones criminales asentadas en el #CampoDeGibraltar y en la… pic.twitter.com/pwTSPFF7Fm — Policía Nacional (@policia) November 28, 2024

Los 10 integrantes de la organización, detenidos en seis registros en el Campo de Gibraltar y Marbella (Málaga), han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 5 de Algeciras, que ha decretado el ingreso en prisión de siete de ellos.

No es la primera vez que las redes del narcotráfico de la zona usan medios de transporte no tripulados. En junio ya se interceptó un narcosubmarino no tripulado en las costas de Cádiz y en las últimas fechas se han interceptado drones que estaban siendo utilizados para introducir droga en la cárcel de Algeciras.