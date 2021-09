El brutal repaso que Macarena Olona, portavoz adjunta y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, ha dado a la ex secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A) y ahora senadora, Susana Díaz, ha dejado a la socialista prácticamente sin palabras. Como muestra, una frase que se le ha podido escuchar cuando Olona pedía a Ana Rosa Quintana «dos segundos» más de intervención. «En dos segundos es capaz de meterse conmigo tres veces más», ha señalado Díaz.

Y es que el repaso en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco, ha sido monumental. El debate se ha acalorado cuando Susana Díaz ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y Olona ha calificado su discurso como «irresponsable». «Es un discurso propio de quien no ha pagado una nómina en su vida», ha espetado la portavoz de Vox.

«Escuchando a Susana es el discurso propio de un político irresponsable, que es la medida que ha tomado este Gobierno, que es una medida irresponsable. Y no me extraña en absoluto que la patronal se haya levantado de esa mesa de diálogo», ha continuado Olona, que considera que el problema es «quién va a pagar la factura (de subir el SMI)». «Si la factura se la trasladas a las empresas, en una situación como la actual, que están agónicas…», ha subrayado.

«Para las empresas la subida por supuesto que tiene impacto. Si esa subida del SMI no va acompañada de una reducción de las cotizaciones sociales que ahora soportan las empresas, es una irresponsabilidad», ha continuado Olona, que ha recordado a Susana Díaz que «el PSOE ha abandonado por completo la senda del constitucionalismo, dicho por el Tribunal Constitucional (TC)».

Olona, a Susana Díaz: «De insultos tienes mucho que enseñar al resto, los directos y los que practicas con la ciudadanía cuando se ampara 40 años de corrupción socialista en Andalucía»

«Esto que decís en el PSOE de que el dinero público no es de nadie, las personas que tenemos dos dedos de frente y que pagamos nuestros impuestos, es una barbaridad», ha exclamado Olona.

En medio de esta oleada de zascas, Susana Díaz ha pedido a Olona que deje de insultarla. «No te he insultado. Te aseguro que no te he insultado. Y de insultos tienes mucho que enseñar al resto, los directos y los que practicas con la ciudadanía cuando se ampara 40 años de corrupción socialista en Andalucía. Así que tú de insultos estás para darnos muchas lecciones», ha respondido la portavoz de Vox.

Por último, Susana Díaz se ha enorgullecido de que ha estado «seis años en el Gobierno de Andalucía como presidenta de la Junta y no tengo ni una mancha, ni dentro de mi Gobierno, ni de ninguna de las personas que me han acompañado». A lo que Olona, claro, ha respondido: «Te estás olvidando de las presiones que tú personalmente hacías sobre la Justicia».