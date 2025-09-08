El lunes llega con un cambio radical del tiempo a Andalucía: AEMET confirma un descenso generalizado de las temperaturas

La AEMET confirma un descenso generalizado de las temperaturas, con un giro radical en Andalucía que nadie hubiera esperado. Este mismo lunes, en el que la vuelta a la rutina ya es una realidad en muchos sentidos, nos enfrentamos a una marcada situación de cambios que puede acabar siendo, lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días de temporada de cambios.

El otoño es una estación impredecible que está a la vuelta de la esquina, acabamos con esos días en los que el sol se convierte en el gran ausente. Pasaremos de una oleada de altas temperaturas a un nuevo giro radical que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa, determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Este nuevo cambio radical realmente pone los pelos de punta en todos los sentidos. Tocará estar preparado para lo peor en muchos sentidos, con la mirada puesta a un giro radical en el que todo puede ser posible.

Llega un cambio radical del tiempo en Andalucía este lunes

Este mismo lunes llega un cambio radical que puede cambiarlo todo, deberemos estar preparados para afrontar una serie de situaciones en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una situación de marcada inestabilidad que está afectando a gran parte del territorio.

Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta en una situación que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Son tiempos de cambios que debemos empezar a ver llegar.

Andalucía se prepara para cambiar por completo, de una situación en la que el sol y el calor acaba siendo el gran protagonista, a un marcado descenso de las temperaturas. Las alertas de la AEMET están activadas en estas partes del territorio.

Confirma la AEMET un descenso de las temperaturas

La página web de la AEMET nos sitúa en lo peor de una estación del año en la que todo puede acabar siendo posible. Nos enfrentamos a unos giros de guion que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una forma que hasta el momento desconocíamos por completo.

Tal y como nos informan estos expertos: «Cielos nubosos de nubes medias y altas. Nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo. Chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde en el tercio oriental, que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables, girando a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde. Poniente moderado en los litorales a partir de mediodía». Las alertas estarán activadas: «Chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde en el tercio oriental, que pueden ser localmente fuertes».

El resto de España se enfrentará a una situaci´n similar: «Se prevé que el paso de una vaguada atlántica unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo favorezcan una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, área pirenaica y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que es probable lleguen a fuertes y localmente muy fuertes con acumulados significativos en amplias zonas, sin descartar incluso intensidades localmente torrenciales. Tampoco se descarta la presencia ocasional de granizo en los chubascos. Por otro lado, se esperan precipitaciones y cielos cubiertos en Galicia y área cantábrica, debido en este caso al paso de un frente atlántico que también podría dejar acumulados significativos en el oeste de Galicia y litorales del Cantábrico oriental. No se descarta que pudiera precipitar de forma ocasional en otros puntos de la Península, donde predominarán los intervalos nubosos, a excepción del cuadrante suroeste con cielos poco nubosos en general. En Canarias predominarán los cielos nubosos con precipitaciones débiles en los nortes de las islas, con cielos poco nubosos o despejados al sur. Probables bancos de niebla matinales en interiores del norte y este peninsular. Calima en Baleares, este peninsular y Canarias con tendencia a retirarse!».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en el área cantábrica y alto Ebro con descensos en el resto del país localmente notable en el extremo sureste. Mínimas en descenso generalizado y no se descartan las primeras heladas en cumbres del norte peninsular. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas, predominando los vientos del oeste y suroeste en la mitad sur del Mediterráneo, los de norte y nordeste en su mitad norte, y las componentes norte y oeste en el resto. Poniente fuerte en Alborán. En el resto serán en general flojos, si bien moderados en litorales y extremo oeste peninsular con probables intervalos de fuerte en litorales del noroeste».