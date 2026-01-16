Landaluce no volverá al PP «de momento» y anuncia acciones judiciales contra Montero por difamarlo

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha confirmado este viernes que no volverá «de momento» al PP y ha anunciado acciones judiciales contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por difamación, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya archivado la denuncia del PSOE por acoso sexual. El regidor se dio de baja voluntaria del partido el pasado diciembre.

Landaluce ha explicado en rueda de prensa que toma esta decisión para dejar al PP «lo más libre posible de los ataques» del PSOE y ha asegurado que seguirá ejerciendo como alcalde sin adscripción política: «Mantengo todas mis responsabilidades al frente del Ayuntamiento, sólo que sin estar adscrito al Partido Popular». El PP, partido al que ha pertenecido durante «42 años», forzó su salida del Grupo Popular en el Senado y su adscripción al Grupo Mixto tras conocerse la denuncia.

El regidor ha comparecido públicamente después de que la Fiscalía del Supremo archivara la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del partido, Isabel Beneroso, que atribuía al alcalde supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Tras conocerse el archivo, Landaluce ha anunciado que emprenderá acciones judiciales «contra todos» los que lo han «difamado» para evitar que «vuelvan a hacer daño a nadie más con falsedades».

El alcalde ha calificado la denuncia como un «gran montaje» para «tapar los problemas del PSOE a nivel local y andaluz» y ha sostenido que el proceso ha causado un «grave daño» a su honor y a su familia. «Nos han robado las Navidades», ha lamentado.

Sobre las acciones legales, Landaluce ha avanzado que solicitará amparo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía frente a Arrabal, al tratarse de una parlamentaria andaluza aforada, un trámite que ha calificado de «obligado». En el caso de Montero, ha explicado que actuará por unas declaraciones realizadas en un mitin en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en las que se refirió a él como «un alcalde condenado». «A mí no me han condenado ni a una multa de tráfico, gracias a Dios», ha replicado. El alcalde ha cargado además contra la ministra por «engañar y falsear datos» sobre impuestos a la ciudadanía y ha cuestionado su idoneidad para aspirar a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha confirmado que mantiene las denuncias contra el líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, que difundió inicialmente en su canal de Telegram supuestas conversaciones de WhatsApp relacionadas con las acusaciones.

De cara a la Junta de Portavoces prevista para el lunes, el alcalde trasladará al resto de grupos municipales que continuará al frente del consistorio sin pertenecer a ningún partido. Landaluce ha cerrado su intervención agradeciendo el respaldo recibido por parte de los vecinos de Algeciras, un apoyo que ha supuesto «el mejor bálsamo» para encarar la situación, y ha reiterado que seguirá «trabajando por la ciudad» como hasta ahora. En las elecciones municipales de 2023, Landaluce logró la victoria con más del 53% de los votos, el mejor porcentaje de un popular en las grandes ciudades de Andalucía.