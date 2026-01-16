La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por acoso sexual

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por dirigentes del PSOE de Algeciras (Cádiz) contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, en la que se le atribuían presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El Ministerio Público concluye que no existen en este momento elementos que justifiquen la apertura de una investigación penal.

Según el decreto del fiscal instructor, el archivo se acuerda al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La Fiscalía subraya que no hay diligencias en curso en las que pudiera formalizarse la personación solicitada por las denunciantes, Rocío Arrabal e Isabel Beneroso, ambas dirigentes del PSOE local.

Tras conocerse la denuncia, Landaluce renunció temporalmente a su militancia y sus responsabilidades orgánicas en el PP «para defender su honor». Poco después, el PP decidió apartarlo del Grupo Popular en el Senado.

Tras conocerse la resolución, Landaluce ha defendido que la Fiscalía no ha apreciado «ni un solo indicio» que avale los hechos denunciados. En un vídeo difundido en sus redes sociales, ha asegurado que el fiscal «no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo ni solicitar documentación, porque no existe absolutamente nada», y ha afirmado que el episodio no le va a frenar, sino que le dará «más fuerza» para seguir al frente del Ayuntamiento «con el mismo cariño, la misma entrega y la misma ilusión». Sostiene que no ha decidido aún si pedirá el alta de nuevo en el PP.

El alcalde ha reconocido que han sido «semanas muy duras» en las que su nombre ha sido «utilizado, arrastrado y pisoteado». «Eso deja huella, porque detrás de cada cargo hay una persona, y detrás de esa persona hay una familia y un equipo que también sufre y que también aguanta en silencio. Siento alivio, paz y tranquilidad, no sólo por mí, sino también por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo y por todos los que han estado a mi lado», ha añadido.

Landaluce ha agradecido el apoyo recibido y ha zanjado el asunto con un mensaje apelando a la unidad y centrado en su labor al frente del consistorio: «No estoy aquí para dividir ni para alimentar ruido, estoy aquí para servir a la ciudad».

El PSOE de Algeciras, sin embargo, no da por cerrado el asunto. El secretario de Organización del PSOE local, Fran Fernández, ha anunciado que la formación ampliará la denuncia con «nuevas pruebas» surgidas con posterioridad a su presentación inicial. En un audio remitido a los medios, Fernández ha precisado que el archivo acordado por la Fiscalía del Supremo no supone un pronunciamiento sobre la «culpabilidad o inocencia» del alcalde, sino únicamente que, por ahora, el Ministerio Público «no entra a investigar» los hechos denunciados.