El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha abierto este sábado la puerta ser nuevamente candidato en las elecciones municipales de 2023, pese a que siempre dijo que estaría únicamente ocho años, es decir, los que lleva. A colación de una información publicada por la prensa local, Kichi ha desmentido su retirada política y deja más viva que nunca la idea de que volverá a presentarse.

«El Diario de Cádiz publica hoy afirmando taxativamente que nos vamos de la política institucional tanto Teresa Rodríguez como yo», comienza Kichi , en un comunicado en el que asegura que «nadie olvida que hemos defendido siempre la limitación de mandatos y la desprofesionalización de la política. Para nosotros la política no es una profesión, es una dedicación temporal de un ciudadano con su comunidad para representarla. Los políticos tienen la función de representar al pueblo para tomar decisiones que le afecten y para eso tienen que parecerse al pueblo al que quieren representar. Por eso hemos cumplido a rajatabla la limitación salarial, no cobrar más que antes de la política, nuestros sueldos de profesores, y donar el resto, no cambiar de barrio, seguir siendo clase obrera, vivir como la gente a la que queremos representar, porque la política no puede ser un medio de enriquecimiento personal sino un acto esencialmente altruista».

«Sin embargo, la política institucional se ha convertido en un espacio autónomo de la gente, en una burbuja de privilegios, sueldos desorbitados y dietas sin justificar. Un lugar donde hay mucha gente que sobrevive con la única habilidad de saber colocarse del lado correcto dentro de sus partidos congreso tras congreso. Nosotros firmamos un compromiso de limitación a dos mandatos, excepcionalmente tres. Ahí ha estado siempre la horquilla en la que nos hemos movido. ¿Qué es excepcional? ¿Es excepcional que te expulsen ilegalmente de la vida institucional y te hagan desaparecer dos años solo porque el Constitucional camina a paso de tortuga? Parece que sí. ¿Es excepcional que, no siendo más que un vecino de la Viña, contra todo pronóstico acabes con 20 años de gobierno monocolor del todo poderoso PP? Parece que sí. De ahí que nunca haya habido dudas de que no serían nunca más de tres legislaturas y también sobre cuál es el mejor momento para empezar a hacer el relevo», explica en un comunicado Kichi.

«Comprendo que sea muy jugoso intentar marcar los tiempos de Adelante Cádiz y Adelante Andalucía, pero os aseguro que si hay alguna decisión formal en cualquier sentido no será precisamente el Diario de Cádiz el primero en enterarse y en comunicarlo», añade Kichi.

«A nivel personal nosotros nunca hemos querido ser políticos profesionales. No es una responsabilidad agradable de asumir en general, aunque sea un honor ejercerla. No ha sido tener hijas pequeñas lo que haya cambiado eso, porque cuando yo accedí a la alcaldía tenía dos hijos pequeños. Así que ese argumento carece de sentido. Ni el desgaste que comporta el cargo. En absoluto. Tengo fuerzas de sobra para encarar nuevos mandatos en la Alcaldía si se diera el caso», continúa un Kichi que cree que «el Diario de Cádiz se ha precipitado, asegurando taxativamente algo que todavía no hemos decidido. ¿Que nos lo hemos planteado? Pues claro, pero no hemos tomado esa decisión, que además también será una decisión colectiva, que merece un debate profundo, una reflexión entre toda la asamblea del partido donde evidentemente expondremos nuestros puntos de vista, y una proyección de futuro para que sigamos liderando un proyecto transformador y colectivo, que trasciende los personalismos, y que está más vivo y con más ilusión que nunca».