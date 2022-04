El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha hecho un nuevo alarde de su caciquismo instando a los vecinos gaditanos que no compartan sus políticas a empadronarse «en otra ciudad». Una vena autoritaria que ha sido censurada por la oposición, que le acusa de actitudes «fascistas».

Este martes, la avenida Fernández Ladreda de Cádiz -militar, alcalde de Oviedo y ministro de Obras Públicas durante el régimen franquista- cambiaba su nomenclatura por el del médico forense Manuel de La Pinta, último alcalde republicano de la ciudad que hasta ahora daba nombre a una apartada calle de un polígono industrial.

Preguntado al respecto, Kichi ha defendido la Ley de Memoria Histórica, que «más allá de desacralizar espacios», busca rendir homenaje a «aquellas personas que fueron asesinadas por dar la cara y por defender la libertad». «Es algo que hemos hechos en los últimos años y seguiremos haciéndolo y a quien no le guste que se empadrone en otra ciudad», ha manifestado el alcalde de Cádiz a los medios.

Kichi, que ha estado acompañado en el acto del concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha recalcado que la intención del Ayuntamiento es «descubrir la verdad» y hacer «justicia». El primer edil ha elogiado la figura de Manuel de la Pinta, a quien «con tan sólo 31 años lo asesinaron cuando venía de Madrid de presentarse a unas oposiciones de médico forense. Con esa triste edad, los asesinos, golpistas fascistas le arrancaron la vida. Para nosotros el apellido De la Pinta simboliza mucho más que un nombre, simboliza a toda esa gente que dieron la cara y se posicionaron» contra el régimen franquista.

El PP le tacha de «fascista»

El líder del PP de Cádiz y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, ha criticado en redes sociales las declaraciones de Kichi: «Que mande a los gaditanos que no piensan como él a empadronarse en otra ciudad da idea del fascista que tenemos como alcalde. Si por él fuera, los exiliaba. Cuando dice que no le hagamos caso a Abascal es porque piensa que con él ya tenemos bastante».

El ‘popular’ se ha mostrado «escandalizado con la falta de respeto» del regidor a los ciudadanos de Cádiz. «Lo venimos diciendo desde hace años. No tiene la más mínima intención de gobernar para todos los gaditanos. No sólo ignora, sino que desprecia y persigue a todo el que no piensa como él. De hecho, si pudiera, los exiliaba. Todo el día hablando del fascismo y él es el primer fascista de la ciudad», ha denunciado.

Cabe añadir que Kichi ha descartado su presencia en las listas de Adelante Andalucía, formación liderada por su pareja Teresa Rodríguez, para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. «Mi proyecto es local y de aquí no me voy a mover, me tienen que matar», ha aseverado. El alcalde afirmó en su día que sólo estaría ocho años en política, aunque recientemente asomó su candidatura a una tercera legislatura: «Si veo que no hay un relevo que lo pueda hacer mejor que yo, me tendré que presentar», apuntó.