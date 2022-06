La Junta recuerda a Sánchez que «Andalucía no es su granero de votos, sino su granero de corrupción»

Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador general del PP (PP), ha criticado el intento de «comprar» votos de Pedro Sánchez al anunciar el plan de empleo de 50 millones de euros para la comunidad. «Es un intento de comprar voluntades, lo que siempre ha hecho el socialismo», ha esgrimido el líder popular, que considera que «el PSOE creyó durante años que tenía en Andalucía un granero de votos, y lo que ha demostrado es que tiene un granero de corrupción».

«El Gobierno de España aprueba ayer un plan de empleo de 50 millones de euros para Andalucía. Ayer. ¡Qué casualidad! La semana que empieza la campaña electoral… Porque esto se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobaron a finales de 2021. Es decir, que se podían haber puesto en marcha en enero. Pero no, ha esperado cinco meses», ha comenzado recordando en este sentido Elías Bendodo.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía considera que el PSOE «lo hace a la vieja usanza, intentando comprar voluntades en Andalucía, que es lo que el socialismo ha hecho siempre y que la gente ya se dio cuenta de que no funcionaba, y entonces en diciembre de 2018 dijo que ese modelo ya no funciona. Comprar voluntades ya no funciona».

Por último, ha definido el modelo electoral socialista en Andalucía como «Te coloco y me votas». Pero «eso ya no funciona», «eso es lo que ha hecho el socialismo toda la vida. Y si pretende el socialismo hacer lo mismo con el nuevo plan de empleo los andaluces le van a decir ‘stop’, que aquí las cosas funcionan ahora de otra manera y mejor», ha concluido Elías Bendodo este miércoles.