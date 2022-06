Juan Marín: «A Andalucía no la conoce ni la madre que la parió»

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín (Cs), ha destacado este jueves el «serio trabajo» llevado a cabo por el Gobierno autonómico de coalición de PP y Ciudadanos en los tres años y medio de legislatura: «A Andalucía no la conoce ni la madre que la parió».

«Estamos en un momento de crecimiento económico, liderando el empleo» en España y «vamos a seguir haciendo lo mismo» para «complementar todo lo que esta tierra tiene de bueno ya de por sí y que no se le veía». «Las cosas cuando funcionan no tienen que cambiarse, y este gobierno funciona», ha subrayado Marín.

A #Andalucía no la conoce ni la madre que la parió. Los andaluces ya saben lo que hemos hecho. Ahora deben saber lo que seguiremos haciendo: · Crear empleo

· Bajar impuestos

· Eliminar trabas Hemos logrado grandes reformas, pero nos queda mucho por hacer. #ElCambioQueFunciona pic.twitter.com/nDPBBlhf1I — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) June 9, 2022

El candidato naranja a los comicios regionales del próximo 19 de junio ha manifestado su rechazo a Vox y al PSOE-A y ha insistido en que sólo formará gobierno con el PP de Juanma Moreno. El vicepresidente andaluz en funciones ha puesto la cruz a Vox, de quien no comparte «sus ideas ni sus formas ni su filosofía», y tampoco dará bola a los socialistas: «Con (Juan) Espadas ni a misa», ha afirmado en una entrevista en la Cadena COPE.

Marín ha llegado a la conclusión de que «el único gobierno posible es con el PP», dando así la espalda a Vox, formación que ha garantizado la gobernabilidad de Andalucía en esta legislatura. «¿Tú sabes contar? Pues no cuentes conmigo», ha resumido. No obstante, el líder de Cs en la comunidad ha reconocido que tras el debate del lunes en RTVE, su impresión de la candidata de Vox, Macarena Olona, es de «una persona diferente a lo que vi en el debate».

El rechazo hacia el PSOE-A lo ha justificado en las políticas que el Gobierno de Sánchez está llevando a cabo, criticando el «daño que nos está haciendo» a los andaluces y lamentando «cómo está maltratando» a la comunidad.

Marín se lanza a los brazos de Moreno

Marín se resiste a abandonar la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía y ha recalcado su voluntad de continuar en el gobierno de coalición que ha mantenido en la XI Legislatura con el PP. «Yo sólo formaré gobierno con Juanma», ha sostenido.

El candidato naranja ha puesto en valor el hecho de ser «el único» que durante la campaña ha deslizado su postura respecto a posibles pactos postelectorales y ha incidido en la necesidad de que continúe el actual gobierno de PP y Cs porque «a Andalucía le ha sentado muy bien».

En relación al apoyo externo que PP y Cs han tenido de Vox en los últimos tres años y medio, Marín ha señalado que «hemos buscado la suma parlamentaria hasta que decidieron hacer una pinza presupuestaria con el PSOE».

El político sanluqueño ha descartado que las elecciones andaluzas sean un ensayo de las elecciones generales, maniobra que ha atribuido a los dirigentes de Vox, que «se equivocan» y «faltan al respeto a los andaluces». A su juicio, las elecciones del 19J no «son un granero para mantener el sillón de Sánchez ni tampoco un trampolín para Abascal».

Marín se ha extendido en el buen clima existente entre PP y Cs, si bien ha reconocido «alguna diferencia con el Presupuesto» o con «algunas medidas que Vox nos quería imponer». «No ha habido gobierno más leal y comprometido que éste de Juanma y mío, los dos hemos demostrado nuestro interés por Andalucía», ha remarcado, añadiendo que «si el día 19 confían en nosotros, el 20 seguimos trabajando».

Sobre los sondeos que vaticinan la práctica desaparición de Cs en la comunidad, partido que a duras penas conservaría un par de escaños de los 21 obtenidos la pasada legislatura, Marín ha asegurado que de «los estudios sociológicos sólo me preocupan los problemas que tiene la gente, los escaños me preocupan muy poco», remitiéndose así a su experiencia vivida en las campañas de 2015 y 2018. «El único sondeo que me preocupa es el de la jornada electoral, confío en los andaluces. No hay voto más decisivo que los escaños que pueda sacar Ciudadanos» para «reeditar este Gobierno», ha apuntado.

Marín también ha dado cuenta de sus conversaciones con los consejeros de la Presidencia -Elías Bendodo- y Agricultura -Carmen Crespo- sobre la evolución del incendio declarado este miércoles en Pujarra (Málaga).