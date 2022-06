Juan Espadas falseó los datos sobre su domicilio para escolarizar a sus hijos en los Salesianos

Juan Espadas, candidato del PSOE de Andalucía, mintió a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 2001 a la hora de dar la dirección de su domicilio con el objetivo de ganar más puntos de cara a escolarizar a sus hijos en el centro Salesianos Santísima Trinidad de Sevilla. Se trata del mismo colegio al que él fue cuando era joven… y donde finalmente logró meter a sus hijos gracias a este fraude.

Ya saben que la cercanía al centro escolar es algo que puntúa muy bien a la hora de escolarizar a los niños en un determinado colegio. Pues bien, tal y como se desprende del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 28 de agosto 2001, Espadas señaló a las Administraciones que vivía en el domicilio de sus padres, en la avenida de Miraflores, cuando realmente reside muy cerca de la estación de Santa Justa. Para que se hagan una idea, el área de influencia de los Salesianos otorga 4 puntos más a la residencia de los padres del candidato socialista que donde realmente vive Espadas (14 puntos frente a 10).

Pero aún hay más. En una entrevista concedida hace más de 12 años al diario Abc, Juan Espadas admitió que había intentado llevar a sus hijos a un colegio público, pero que, tras no conseguirlo, no tuvo más remedio que optar por uno concertado que, y aquí está el detalle, estaba muy cerca de la casa de su madre. “Así tenía garantizado que la abuela recogiera a los niños”, reconoció, admitiendo así que no vive cerca de la avenida de Miraflores, que otorga la máxima puntuación para la escolarización en los Salesianos.

Y, efectivamente, así sucedió. Juan Espadas mintió al decir que residía en la avenida de Miraflores para lograr una mayor puntuación de cara a escolarizar a sus hijos. Un claro fraude al sistema que se produjo, además, cuando Espadas ya ostentaba un cargo público: era el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía del condenado Manuel Chaves.

Fuentes próximas a Juan Espadas aseguran a OKDIARIO Andalucía que este hecho se debe a que, precisamente en el momento en el que el candidato socialista tenía que escolarizar a sus hijos, él se encontraba viviendo en casa de sus padres porque estaba «de mudanza». Qué casualidad.

Sin embargo, la prueba que evidencia el fraude de Juan Espadas está en el propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 28 de agosto de 2001 (que pueden consultar aquí), que reconocía no encontrar al señor Espadas en esa vivienda. Y es que en este boletín citan al hoy candidato socialista por anuncio porque no ha sido encontrado en el domicilio que él dio para escolarizar a sus hijos, el de la casa de sus padres.

El BOJA de aquel día reza así: «Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación por los cauces procedimentales oportunos, se convoca a los Sres./Sras. que abajo se relacionan junto con el domicilio que señalaron a efectos de notificaciones para que en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, de esta capital, en horario de atención al público (9 a 14 horas), al objeto de concederles audiencia y vista del expediente del proceso de escolarización llevado a cabo en diversos Centros escolares de Sevilla, para que, si a su derecho conviene, cumplimenten el presente trámite».

Y precisamente «abajo» se encuentra la citación a Juan Espadas que, como se aprecia en el BOJA, pretendía escolarizar a sus hijos en los Salesianos Santísima Trinidad. Y para ello mintió al asegurar que vivía en la casa de sus padres.