Condenado a prisión por los ERE el hermano de Borbolla, ex presidente socialista de la Junta

El PSOE y sus allegados siguen sumando condenas en Andalucía. En esta ocasión ha sido el mismísimo hermano del expresidente socialista de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, quien ha sido condenado a un año y medio de cárcel y a tres años de inhabilitación absoluta. Así, Ángel Rodríguez de la Borbolla ha sido condenado por las ayudas de los ERE como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito también continuado de malversación de caudales públicos.

Todo se debe a las ayudas autonómicas concedidas irregularmente a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a una partida presupuestaria de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, la Sección Cuarta de la Audiencia absuelve libremente al resto de los acusados, en concreto el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE); el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

Sea como fuere, en apenas 48 horas el PSOE de Andalucía se ha llevado dos reveses judiciales. Éste, del mismo hermano del ex presidente de la Junta, y el miércoles fue la ex concejal del PSOE de Almonte, Ana María Orihuela, quien era condenada a cuatro años y medio de prisión por el desvío de subvenciones millonarias para formar a los desempleados andaluces que la Junta de Andalucía concedió al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Además, todo queda en familia, toda vez que también fueron condenados el hijo y el sobrino de la ex concejal socialista.