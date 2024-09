Una joven denuncia a un magrebí por seguirla y acosarla en Fuengirola: «Guapa, tengo grande polla para ti»

Una joven andaluza ha denunciado ante la Policía Nacional la persecución y el acoso que ha sufrido en la mañana de este mismo viernes por parte de un inmigrante magrebí en Fuengirola (Málaga). Lamentablemente, esta chica asegura que no es, ni mucho menos, la primera vez que le pasa. Por suerte, en esta ocasión pudo sacar su teléfono a tiempo para grabar.

«Buenos días, ¿todo bien?», comienza preguntando el magrebí a la joven, que afortunadamente ya estaba plasmando todo en vídeo. «Sí», responde la chica, lógicamente atemorizada. Sin embargo, el inmigrante continúa molestándola: «Buenas noches, no sé hablar español. Hablo muy poquito». La mujer, que intenta huir de la incómoda y desagradable situación, acelera el paso, pero el magrebí no para ahí, y sube el tono: «Guapa, yo tengo grande polla para ti».

OKDIARIO Andalucía se ha puesto en contacto con la joven, que no ha dudado en hacer público el vídeo en el que se puede ver a la perfección cómo el inmigrante magrebí la persigue y acosa durante al menos medio minuto. Esta chica asegura que no es, ni mucho menos, la primera vez que le pasa en los pocos meses que lleva viviendo en Fuengirola, pero celebra que en esta ocasión tuviera la valentía de sacar su teléfono y ponerse a grabar para, ahora sí, poder denunciar al magrebí con un vídeo que prueba su acoso y persecución ante la Policía Nacional.

«Ocurrió cuando estaba dando un paseo a la playa antes de irme al gimnasio, sobre las 7:00 de la mañana», explica la denunciante a OKDIARIO Andalucía. «Aquí en Fuengirola llevo unos cuantos meses y me ha pasado más de una vez, solo que esta vez he podido obtener pruebas», señala.

«No habla español, pero ‘tiene grande polla’. Con esto he tenido que lidiar de la forma más serena mientras hacia una caminata antes de ir al gimnasio a las 7:00 a.m. No es un caso aislado. Lo he vivido más veces. Voy a Comisaría #QueLaVergüenzaCambieDeBando #CulturaDeLaViolación», ha denunciado la joven a través de sus redes sociales.