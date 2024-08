Se viraliza un vídeo en el que dos africanos acosan y agreden a dos chicas en una playa de Mallorca

«Vete o llamo a la Policía» es la advertencia que le hace una joven chica española a un inmigrante africano que no paraba de acosarla. La víctima, que había acudido a una playa de Mallorca para ver el amanecer con dos amigas, ve cómo su plan se trunca por completo por culpa del acoso contante de dos inmigrantes que querían hablar con ellas.

La joven pudo grabar con su móvil el momento y en el vídeo se puede ver y escuchar cómo la víctima se niega a saludar y hablar con el africano, hecho que provoca la furia y el enfado del mismo, hasta el punto de que el acosador le llega a levantar la mano a una de las chicas para agredirla.

En un principio, las tres chicas se lo toman con algo de humor y se ríen ante la surrealista situación, pero a medida que pasa el tiempo se percatan de que el joven africano no abandona el lugar. «Si te estoy diciendo que no quiero saludarte, te tienes que ir», pero el chico insiste hasta el punto de insultarlas en reiteradas ocasiones. «Fuck off, gilipollas de mierda», dice enfadado el inmigrante.

Al final, una de las jóvenes es agredida por un compañero del acosador. El grupo de chicas españolas finalmente se ve obligado a recoger sus cosas rápidamente y abandonar corriendo la playa, a la que en un principio habían acudido para ver el amanecer.

El vídeo que ha grabado una de las víctimas se ha hecho viral en algunas redes sociales como X (antiguo Twitter), donde cientos de usuarios han reaccionado indignados al episodio ocurrido en Mallorca.

El sabe que la policía no le hará nada, tenemos unas leyes que los amparan. Donde estan las Feministas? @IgualdadGob… — La chica de ayer 💚 🇪🇸 (@Sofiapc74) August 27, 2024

«Acaban las pobres huyendo y llorando. Hdp, mucho no es no, pero estos tarados se la suda. Si hacen esto de día, miedo me da de noche», indica el usuario @angelfrade. Por su parte, @zidmizar19 denuncia: «Ese es machismo que importa Irene Montero para subir las cifras y decir a esas mismas chicas que voten a la izquierda, que estarán más seguras de la violencia machista de los españoles».

Otros como @Chanoogc afirman: «no saldrá ninguna feminista al respecto. No sigue el argumento de izquierdas», mientras que la usuario Carmen Dávila asegura que «si llegan a ser blancos y de Vox ya se habrían enterado hasta en Marte».

Pedro Sánchez, se encuentra inmerso en una gira por diversos países africanos para realizar una defensa a ultranza de la inmigración. Su primera parada ha sido «fundamental» para la economía española ya que supone «riqueza, desarrollo y prosperidad». Cabe recordar que el presidente del Gobierno, el socialista, se encuentra inmerso en una gira por diversos países africanos para realizar una. Su primera parada ha sido Mauritania , donde ha defendido que la llegada de migrantes a España del continente africano espara la economía española ya que supone «riqueza, desarrollo y prosperidad».