El artista José Manuel Soto se ha mofado en sus redes sociales sobre la última idea de Pedro Sánchez, la de quitarnos las corbatas para ahorrar energía. A través de un comentario en redes sociales que se ha viralizado, Soto aseguraba que «no he usado corbata jamás en verano y tampoco mucho en invierno, pero a partir de ahora la voy a llevar hasta en el gimnasio».

No he usado corbata jamás en verano y tampoco mucho en invierno, pero a partir de ahora la voy a llevar hasta en el gimnasio… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 29, 2022

Este sábado, además, Soto ha seguido con la broma con otro aplaudido comentario, en esta ocasión acompañado de una divertida fotografía junto a varias corbatas: «Tengo un pase para echar el día en el Aguapark y no sé qué corbata ponerme…».

Tengo un pase para echar el día en el Aguapark y no sé qué corbata ponerme… pic.twitter.com/vD7hsIJBRA — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 30, 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes a los españoles a quitarse la corbata como medida para ahorrar energía. Una petición que ha sido recibida con estupor por la ciudadanía y que, además, no suele seguir ni el propio socialista, que sólo en el último mes ha sumado una veintena de apariciones públicas luciendo este complemento masculino.

Según ha contabilizado OKDIARIO, desde el pasado 29 de junio, es decir, hace un mes, Sánchez ha aparecido veinte días con corbata en distintas apariciones públicas de toda clase y condición. Desde reuniones en el Palacio de la Moncloa, a clausuras de actos, cenas, intervenciones parlamentarias, viajes internacionales, homenajes o inauguraciones. En todas esas ocasiones Sánchez no ha tenido problema en posar con su corbata perfectamente ataviada sobre la pechera.

Sin embargo, eso no ha sido óbice para que este viernes apareciera muy ufano sin corbata para una comparecencia de balance del curso político desde La Moncloa en la que ha proclamado: «No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata».