Sánchez pide no usar corbata para ahorrar energía cuando él se la ha puesto 20 veces en el último mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes a los españoles a quitarse la corbata como medida para ahorrar energía. Una petición que ha sido recibida con estupor por la ciudadanía y que, además, no suele seguir ni el propio socialista, que sólo en el último mes ha sumado una veintena de apariciones públicas luciendo este complemento masculino.

Según ha contabilizado OKDIARIO, desde el pasado 29 de junio, es decir, hace un mes, Sánchez ha aparecido veinte días con corbata en distintas apariciones públicas de toda clase y condición. Desde reuniones en el Palacio de la Moncloa, a clausuras de actos, cenas, intervenciones parlamentarias, viajes internacionales, homenajes o inauguraciones. En todas esas ocasiones Sánchez no ha tenido problema en posar con su corbata perfectamente ataviada sobre la pechera.

Sin embargo, eso no ha sido óbice para que este viernes apareciera muy ufano sin corbata para una comparecencia de balance del curso político desde La Moncloa en la que ha proclamado: «No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata».

Una petición que ha extendido a «todos los responsables públicos», así como «al sector privado» para «hacer frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país».

Cabe recordar que, en 2011, el ex ministro de Industria Miguel Sebastián defendió también desde la tribuna del Congreso de los Diputados quitarse la corbata para «no despilfarrar» energía, en alusión a la temperatura en la Cámara baja. Ese gesto le valió la reprimenda del entonces presidente del Congreso, José Bono, quien le espetó que los usos y costumbres del decoro parlamentario obligaban a llevarla.

Además, apenas una hora después de lanzar esta petición para ahorrar energía, Sánchez no ha tenido repartos para subirse al helicóptero Super Puma para recorrer los apenas 25,8 kilómetros que separan su residencia en La Moncloa de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde le esperaba el Falcon para emprender un viaje oficial a los Balcanes.

El trayecto se ha iniciado a las 14.02 horas, es decir, 50 minutos después de terminar su intervención pública, y le ha ahorrado al presidente del Gobierno apenas 10 minutos respecto a ese mismo traslado realizado por carretera. Por tanto, Sánchez tenía tiempo de sobra para desplazarse en coche gastando unos 5 litros de gasóleo y no los alrededor de 180 kilos de queroseno quemados en el Super Puma del Ejército del Aire.