Las redes estallan al ver a Sánchez con corbata en Serbia: «Debe ser que allí no hay cambio climático»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este viernes en Serbia una gira a los cinco países de los Balcanes Occidentales, que le llevará a continuación a Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Albania. Su primera parada ha sido una reunión con el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, en el Palacio Srbije, donde se le ha visto con corbata apenas horas después de recomendar evitar su uso a sus «ministros y ministras» para ahorrar energía. Las redes han estallado ante esta nueva muestra de hipocresía de Sánchez: «Debe ser que allí no hay cambio climático». Otro afirmó: «Desde el Mariscal Tito, nadie hizo tanto»

El PG, @sanchezcastejon, ya está en Serbia donde se reúne con el presidente @avucic. Hasta el lunes, Sánchez visitará además Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Albania. Un viaje que muestra el compromiso de España con los Balcanes dentro de los valores que encarna la UE. pic.twitter.com/Q6elerHyH1 — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 29, 2022

Pues debe de ser que en Serbia no hay cambio climático… — 🔺🇻🇪🎗️Ángel-Demonio🖤 🇪🇸⛹️‍♀️ (@BasketValor) July 29, 2022

Desde el Mariscal Tito, nadie hizo tanto. — J.J. Sánchez Arévalo (@JJSA1931) July 29, 2022

Mucha corbata veo yo ahí, !e preocupa el calentamiento global, menos mal que el Falcon usa diesel para tractores, del barato vamos — Jose, sin acento en la E (@jotaerreml) July 29, 2022

Durante su comparecencia para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez ha llamado la atención al término de su intervención en que había prescindido del uso de corbata para dar ejemplo de este comportamiento, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.

«No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos», ha enfatizado. Acto seguirdo, Sánchez se subió al Super Puma para recorrer 25 km después de quitarse la corbata para ahorrar energía

El PP ha recelado del nuevo paquete de iniciativas para el ahorro y la eficiencia energética anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los «malos precedentes» de sus medidas en esta materia. Además, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha cargado contra el jefe el Ejecutivo, tachando de «frivolidad» su gesto de comparecer sin corbata para, según él, contribuir al ahorro de energía.