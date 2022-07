La receta de Sánchez para la crisis energética: «He pedido a los ministros que no usen corbata»

Pedro Sánchez ha dado con la solución para ahorrar en energía. En un momento de incertidumbre ante el corte de suministro de gas por parte de Rusia, el presidente del Gobierno ha anunciado, en una comparecencia en La Moncloa, una de sus iniciativas personales para hacer frente a este escenario: «No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata». Sánchez ha extendido esa petición a «todos los responsables públicos» y también «al sector privado». «Así estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país», ha enfatizado.

Cabe recordar que, en 2011, el ex ministro de Industria Miguel Sebastián defendió también desde la tribuna del Congreso de los Diputados quitarse la corbata para «no despilfarrar» energía, en alusión a la temperatura en la Cámara baja. Ese gesto le valió la reprimenda del entonces presidente del Congreso, José Bono, quien le espetó que los usos y costumbres del decoro parlamentario obligaban a llevarla.

En una rueda de prensa para presentar el informe propagandístico Cumpliendo -que recoge las acciones del Ejecutivo en el último semestre- el presidente socialista ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el lunes un paquete de medidas destinadas a fomentar «la eficiencia y el ahorro energético». Un conjunto de propuestas que afectarán a la actividad económica pero también al consumo doméstico.

Sánchez ha señalado que las medidas se han acordado con el sector privado y se han comunicado al resto de administraciones y a los grupos parlamentarios.

Además, el socialista ha anunciado que propondrá reformar el mercado eléctrico a la Unión Europea y también una intervención en el mercado energético para poner un límite máximo al precio del CO2.

Sánchez ha considerado que «ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario» y reducir la factura energética contribuye a reducir la dependencia del «agresor Putin» y «a doblegar la curva de la inflación».El anuncio lo ha realizado el día que, precisamente, el IPC ha marcado un nuevo récord, situándose ya en el 10,8%, el peor dato de los últimos 38 años.