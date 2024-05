La islamista Hamed al líder de Vox Ceuta: «¡Puñetero racista, lo será hasta que le entierren!»

Fatima Hamed, portavoz de la formación islámica MDyC, ha vuelto a elevar el tono esta semana en la Asamblea de Ceuta. En un tono amenazante, Hamed ha desafiado a Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en la ciudad autónoma, llamándole «puñetero racista», advirtiéndole de que «lo va a ser toda su vida, hasta que le entierren» y subrayando que ella va a «estar en contra de Vox hasta el último día».

Con una ira impropia de una representante pública, Hamed desafiaba con su habitual chulería al portavoz de Vox en la ciudad autónoma. El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha intentado mediar en el conflicto sin éxito, toda vez que el tono iba subiendo a medida que Hamed y Redondo seguían enzarzándose tras llamar la primera «puñetero racista» al portavoz de Vox y después de que éste haya intentado defenderse.

«Yo voy a estar en contra de Vox hasta el último día de mi vida. Siga usted en contra mía, que eso para mí es un honor. Yo tengo la suerte de que considero que represento a todos los ceutíes, me duelen todos por igual, y usted es un puñetero racista y lo va a ser toda su vida hasta que le entierren», ha señalado una Hamed más desafiante que nunca contra el líder de Vox en la comunidad, que tras ello ha intentado defenderse hasta que Vivas le ha frenado: «Señor Redondo, haga usted el favor de respetar el turno de intervenciones». «Me está diciendo de todo», espetaba Redondo, a lo que Hamed respondía: «Yo no le he insultado, le estoy describiendo, señor».

Tras ello, se volvía a elevar el tono y comenzaba una disputa verbal entre los portavoces de MDyC y de Vox, que terminaba con Vivas devolviendo el turno de palabra a Fatima Hamed, que veía cómo Redondo se reía indignado y le recriminaba: «¿Le hace gracia? De verdad, ¿eh? Cínicos…».

“Señor Redondo veo que usted tiene fijación, obsesión conmigo. Continúe intentándolo, sigua intentándolo, esto es como los rascas, siga usted rascando hasta que le toque un premio. Siga usted exacerbándose y llamándome lo que me quiera llamar. ¿Sabes por qué? Porque nos da igual, porque nosotros en el Movimiento no nos ponemos precio y eso no lo entiende que ustedes que le han puesto precio a su compañero porque les importa el dinero no entienden que otros tenemos valor y no precio”, respondía Hamed a Redondo tras llevar meses provocándole.