La chulería e insultos de Fatima Hamed con Vox en Ceuta: «¡Cállese!», «son tontos», «ridículos»…

La diputada islamista en Ceuta, Fatima Hamed (MDyC), ha mostrado en el pleno de la Asamblea de la ciudad autónoma su falta de educación y talante a la hora de tratar con los diputados de Vox, a los que ha llamado «tontos», ha dicho que convocan «huelgas ridículas» y ha mandado callar de muy malas maneras. Por si esto fuera poco, Hamed ha faltado al respeto a todas las que apoyan a Vox, asegurando no entender cómo hay mujeres que siguen y votan a esta formación, aseverando después que el partido que dirige Santiago Abascal «blanquea a los maltratadores».

«Soy defensora de las cuatro culturas con mucho orgullo, como buena ceutí que me considero. Defiendo y respeto a todos los que vivimos en armonía en esta ciudad. Somos tan generosos, que tenemos cabida en nuestra tierra para personas como ustedes que no respetan a los demás. Y soy defensora también de las causas justas, como reivindicar una Palestina libre, ayer, hoy y siempre», ha comenzado espetando Hamed dirigiéndose a la bancada de Vox.

Sin embargo, ha sido durante un debate sobre la violencia de género cuando Hamed ha mostrado su falta de talante: «Me ha llamado muchísimo la atención que usted diga que Vox no niega la violencia de género. Porque las mujeres, ¿qué somos? Por eso es violencia de género, porque la ley de violencia de género define la misma como la que se comete contra las mujeres. Es que parecen tontos, ¿o no saben leer? Con usted no estoy debatiendo, ¡así que cállese! ¡No estoy debatiendo con usted! Para decir usted eso, léase la ley contra la violencia de género. Yo estoy debatiendo con la señora López (Teresa López Álvarez, de Vox), no con usted (Francisco José Ruiz Enríque, de Vox)».

Tras detener el debate el presidente de la Asamblea, Hamed ha matizado sus palabras: «Por contextualizar, he dicho que o son tontos o no se han leído la ley. Una de las dos. Igual no se han leído la ley. Porque la definición lo dice muy claro: la violencia de género es la que se comete contra las mujeres por el simple hecho de serlo».

«Ustedes blanquean a los maltratadores. Lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo. Y, de hecho, usted, que ha pretendido vender hoy ese mensaje de apoyo a las mujeres, el viernes tuvimos actos en contra de la violencia de género y a ustedes no les vimos a ninguno. Pero ya no sé si estaban ustedes en la huelga esa ridícula que convocaron, permítame que le diga ridícula, o estaban ustedes en el Black Friday de compras», ha continuado alegando Hamed.

«Entonces, usted no venga aquí a decir que defienden a las mujeres. Es una cuestión importante, preocupante, que nos afecta a todas las mujeres, a las de la ultraderecha también, que no entiendo cómo puede haber mujeres que apoyen los postulados y los planteamientos de la ultraderecha, los postulados que defienden algunos de sus compañeros, y el negacionismo permanente y constante de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo», ha continuado Hamed con un tono claramente despectivo.

«Fiel reflejo de ello es que ustedes ni acuden a los actos institucionales que se convocan, y cuando han acudido en algún punto geográfico nacional, lo han hecho o para colocarse apartados o para ni siquiera levantarse a guardar un minuto respetuoso de silencio. Nos parece más importante que nunca que siga existiendo en las instituciones la lacra del mensaje negacionista de la violencia de género, reafirmar el compromiso de la institución», ha explicado la diputada islamista de Ceuta.