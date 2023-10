La islamista Fatima Hamed no condena el ataque en Bruselas: «Un musulmán nunca será terrorista»

El terrorismo islamista atacaba este lunes en Bruselas en la previa de un partido de fútbol que enfrentaba a Bélgica contra Suecia. El ataque, que ha sido reivindicado por la organización terrorista ISIS, ha sido protagonizado por hombre armado con un fusil que ha tiroteado a varias personas al grito de «¡Alá es grande!» para después darse a la fuga. La diputada ceutí Fatima Hamed, del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), lejos de condenar el atentado islamista ha defendido a través de sus redes sociales que «un musulmán nunca será un terrorista».

Un musulmán NUNCA será un terrorista.

Un terrorista NUNCA será un musulmán.

El terror NUNCA formará parte de la Fe.

Ahora vuelve a leerlo e interiorízalo. — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) October 16, 2023

«Un musulmán NUNCA será un terrorista. Un terrorista NUNCA será un musulmán. El terror NUNCA formará parte de la Fe. Ahora vuelve a leerlo e interiorízalo», ha señalado una Fatima Hamed que hace apenas unos días defendía la llamada a la yihad que han hecho líderes de Hamás.

La defensa y blanqueamiento de Hamed a la yihad vino a colación de una conversación en redes con Borja Sémper, portavoz de campaña del PP. El líder popular alertaba sobre la llamada a la yihad de varios líderes islamistas con un claro mensaje: «Llamar a la yihad en todo el mundo sabemos lo que significa, ¿no?». A lo que Hamed le respondía: «Hombre, Borja Sémper, ¿tú también en la línea de Vox? La palabra tiene múltiples acepciones, no manipuléis de esta manera para alimentar la fobia hacia el pueblo palestino».

Ante tal barbaridad y blanqueamiento de la yihad, Sémper pedía a Hamed no mezclar «el pueblo palestino» con «fanáticos» que piden la yihad. La respuesta de Hamed: «Es usted quien lo mezcla consciente o inconscientemente y con ello, alimenta un sentimiento de odio que al parecer hay quien está ansioso por sacar a pasear. Por cierto, la reprobación (al menos) al genocidio del pueblo palestino por Israel no se la he oído aún». Lo que desde luego no se ha oído es una condena firme y rotunda por parte de Hamed a los ataques terroristas de Hamás.

Por si esto fuera poco, Hamed también ha compartido en sus redes sociales imágenes en las que se pide el boicot a empresas que, a sus ojos, apoyan «el genocidio israelí». Además, lo hace con una imagen en la que se puede ver un vaso de la empresa Starbucks ardiendo.

Hamed y Sumar

La islamista Fátima Hamed acompañó a Yolanda Díaz en el lanzamiento de Sumar en Valencia en octubre de 2021, junto a Mónica Oltra, Mónica García y Ada Colau. La política ceutí también acudió a Magariños para arropar a la candidata en su puesta de largo electoral, y es una de las dirigentes de referencia de Díaz, si bien es cierto que declinó ir junto a Sumar de cara a las pasadas elecciones del 23J.

Atentado en Bruselas

El atentado se produjo en los alrededores de la plaza Sainctelette, en una de las calles céntricas de la capital. Se produjo a las 19:00 horas, en los instantes previos al encuentro de fútbol que enfrentaba a las selecciones de Bruselas y Suecia. Los asesinados son aficionados suecos que vestían camisetas con los colores de su selección.

Este atentado se ha producido después de que la UE haya mostrado su solidaridad con Israel y le haya reconocido su derecho a defenderse de Hamás, tras la matanza de civiles judíos cometida por este grupo terrorista palestino. La masacre ha desencadenado la guerra defensiva del Estado hebreo contra Hamás, que tiene su base de operaciones en la Franja de Gaza.