Una diputada ceutí defiende llamar a la yihad y pide «boicotear» a las empresas «que apoyen a Israel»

La islamista Fatima Hamed, miembro de la Asamblea de Ceuta desde 2015 por el partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), ha defendido a través de sus redes sociales la llamada a la yihad que han hecho líderes de Hamás y ha compartido mensajes que piden el boicot a empresas «que apoyan el genocidio israelí», entre las que se encuentran HP, Starbucks, Puma, McDonalds, Nestlé, Coca-Cola, Burger King o Nike, entre otras.

La defensa y blanqueamiento de Hamed a la yihad ha venido a colación de una conversación en redes con Borja Sémper, portavoz de campaña del PP. El líder popular alertaba sobre la llamada a la yihad de varios líderes islamistas con un claro mensaje: «Llamar a la yihad en todo el mundo sabemos lo que significa, ¿no?». A lo que Hamed le respondía: «Hombre, Borja Sémper, ¿tú también en la línea de Vox? La palabra tiene múltiples acepciones, no manipuléis de esta manera para alimentar la fobia hacia el pueblo palestino».

Hombre @bsemper tú también en la línea de @vox_es ?

La palabra tiene múltiples acepciones, no manipuléis de esta manera para alimentar la fobia hacia el pueblo Palestino https://t.co/zMXshY1NL8 — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) October 13, 2023

Ante tal barbaridad y blanqueamiento de la yihad, Sémper pedía a Hamed no mezclar «el pueblo palestino» con «fanáticos» que piden la yihad. La respuesta de Hamed: «Es usted quien lo mezcla consciente o inconscientemente y con ello, alimenta un sentimiento de odio que al parecer hay quien está ansioso por sacar a pasear. Por cierto, la reprobación (al menos) al genocidio del pueblo palestino por Israel no se la he oído aún». Lo que desde luego no se ha oído es una condena firme y rotunda por parte de Hamed a los ataques terroristas de Hamás. Pero, ¿qué esperar de ella?

Es usted quien lo mezcla consciente o inconscientemente y con ello, alimenta un sentimiento de odio que al parecer hay quien está ansioso por sacar a pasear.

Por cierto, la reprobación (al menos) al genocidio del pueblo palestino por Israel no se la he oído aún https://t.co/A5kldj5UHd — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) October 13, 2023

Por si esto fuera poco, Hamed también ha compartido en sus redes sociales imágenes en las que se pide el boicot a empresas que, a sus ojos, apoyan «el genocidio israelí». Además, lo hace con una imagen en la que se puede ver un vaso de la empresa Starbucks ardiendo.

¿Quién es Fatima Hamed?

Fatima Hamed Hossain (Ceuta, 1978), líder del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), fue la propulsora de declarar ‘persona non grata’ a Santiago Abascal en Ceuta. Se trata de una mujer islamista, xenófoba y antisemita, tal y como se puede ver en este vídeo. Hamed, en un acto promovido por ella misma en 2014, sujetaba el altavoz a un hombre que amenazaba a los judíos: «Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. ¡Allahu akbar!».

«Los judíos, durante décadas, durante miles de años, han querido exterminar a los profetas, a toda persona en la faz de la tierra que no sea hebrea. De hecho, hermanos musulmanes, los judíos dicen que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. ¡Allahu akbar!», señala el hombre en el acto promovido por Hamed en 2014. Además, se puede ver cómo la propia Hamed alienta a las masas tras estas palabras con el grito «¡Allahu akbar (Dios es el más grande)!».

Esta manifestación, convocada por Fatima Hamed, se celebró a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta en julio de 2014; y además de estas amenazas, se escucharon muchas otras proclamas tanto contra el Estado de Israel como contra el pueblo judío.

Islamismo radical

Los lazos de Hamed con el islamismo más radical y xenófobo no quedan ahí. La líder de MDyC fue recientemente fotografiada junto a Tarik Ramadan, nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, la organización política más antigua del mundo musulmán, de marcado tinte radical, y referente del islamismo más radical.

En enero de 2018, Ramadan fue detenido en París dentro de la investigación abierta contra él por la presunta violación y los actos de violencia cometidos contra dos mujeres que produjeron una incapacidad temporal, informaron fuentes judiciales.

La primera en formalizar la denuncia, el pasado 20 de octubre, fue su antigua seguidora Henda Ayari, que contó a diversos medios de comunicación franceses cómo fue «víctima de una grave agresión sexual» por parte de Ramadan en marzo de 2012 en París.

«Para él, o vas con velo o se te viola», señaló entonces Ayari, de 40 años, tras explicar que los hechos se produjeron en un hotel en el que el teólogo le había dado cita, después de haber tenido contactos por las redes sociales.