Hamed explica que los musulmanes de Ceuta iban con Marruecos porque son «españoles que no reniegan»

La islamista Fátima Hamed, portavoz del MDyC, ha lanzado un vídeo en sus redes sociales para explicar por qué hubo tanto festejo marroquí en Ceuta tras la victoria en los octavos de final frente a la España de Luis Enrique. «Somos españoles pero sin renegar de nuestros orígenes», alega Hamed. Bajo su punto de vista, los musulmanes ceutís, pese a ser españoles, iban con Marruecos porque no reniegan de su pasado.

«Los musulmanes ceutís estamos muy orgullosos de lo que somos: españoles, pero sin renegar de nuestros orígenes»

«Es fútbol, es deporte, por lo que la deportividad debe imperar y es normal y habitual que se felicite al que se ha clasificado», comienza esgrimiendo Hamed en su vídeo, en el que abre un «interesante debate» sobre «la identidad de los ceutíes». «Es curioso cómo se ha atacado de manera brutal, especialmente por la ultraderecha, que decía que se caen las caretas y que la población es promarroquí porque hubo personas que salieron a celebrar esa clasificación», argumenta.

«Es importante señalar que los musulmanes de Ceuta son españoles, pero no olvidan ni van a renegar de sus orígenes marroquíes. Y no hay nada de malo en estar orgulloso de sus orígenes y no es incompatible con la nacionalidad que uno tiene. No debe ser un elemento para confrontar», continúa Hamed, que recuerda que «en nuestra ciudad sabemos que hay personas musulmanas que forman parte de las FCSE, del ámbito educativo y sanitario y es lo más habitual. Por tanto, utilizar el origen de esas personas para atacar y humillar es vergonzoso y es hacerle el juego a la ultraderecha».

De #futbol #identidad y otras cositas.

Pásaselo al #facha que tienes tus contactos y especialmente a quienes creen en el #respeto como base social #ceuta pic.twitter.com/5u4h816zD4 — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) December 7, 2022

De este modo, Hamed ha querido zanjar cualquier tipo de debate sobre la españolidad de los musulmanes residentes en Ceuta, de los que dice que son «españoles» pero que «no reniegan de sus orígenes».