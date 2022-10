Vox Ceuta se mofa de Fátima Hamed: «El rollito de primavera también es muy español»

Carlos Verdejo, portavoz de Vox Ceuta, se ha mofado este fin de semana de la islamista Fátima Hamed (MDyC) tras asegurar ésta que «el Ramadán es una tradición de los españoles». Verdejo, a través de un tuit que no ha sentado nada bien a Hamed, ha ironizado diciendo que «el rollito de primavera también es muy español».

Ante la mofa de Vox, Fátima Hamed ha respondido «disculpadle, es que a la criatura a parte del Bar Manolo no conoce muchos sitios». Y es que, tras resaltar OKDIARIO Andalucía las palabras de Hamed, han sido múltiples las críticas hacia la política islamista, que ya nos tiene muy acostumbrados a salidas de tono y declaraciones de este tipo. Sin ir más lejos, Hamed es quien criminaliza constantemente al sector taurino por el sufrimiento animal pero anima a sacrificar cada año a miles de corderos en plena calle por una festividad musulmana.

Disculpadle, es que la criatura a parte del Bar Manolo no conoce muchos sitios https://t.co/f8UcWUKQAJ — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) October 1, 2022

Declaraciones de Hamed

Hamed aseguraba esta semana en un Pleno municipal de Ceuta que «el Ramadán es una tradición de los españoles». En un debate con el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, en la ciudad autónoma, Hamed ha atacado a la formación que dirige Santiago Abascal asegurando que ella no domina «el idioma de la estupidez que utilizan ustedes, no es lo mío».

«Yo no domino el idioma de la estupidez que utilizan ustedes, no es lo mío. No domino el idioma de la ignorancia, que ustedes manipulan, malinterpretan y hacen gala del mismo siempre que pueden. Porque usted no para de hablar, porque usted no escucha a los demás, desde la soberbia y escucha para intentar atacarnos. Yo no voy a entrar en los ataques personales que usted ha realizado», ha señalado Hamed.

«Habla usted de la fiesta del Ramadán. El festivo no es el Ramadán, el Ramadán es un mes que dura alrededor de 30 días. La fiesta es el final del Ramadán. Y sí, es una tradición de los ceutíes. Y sí, es una tradición de los españoles. Al igual que en esta ciudad celebramos y felicitamos la Janucá, el Diwali, la Navidad o el Día de San Antonio. ¿Y cuál es el problema? ¿Es que usted no se da cuenta de que esa segregación que usted pretende hacer está solamente en su cabeza y en la de quienes piensan de manera excluyente como usted? Los demás tenemos muy claro, más allá de todas las diferencias que tenemos, que queremos una ciudad en la que disfrutemos todos juntos de todas las festividades. Y, afortunadamente, la inmensa mayoría nos felicitamos sea cual sea el festivo», argumenta la política ceutí.