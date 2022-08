La portavoz del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en la Asamblea de Ceuta, Fatima Hamed, ha cargado en redes sociales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), por su reciente visita a la ciudad autónoma para condecorar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que custodian nuestras fronteras.



La islamista ha manifestado que Ayuso «no es referente» alguno para los políticos y ha criticado el discurso de la líder madrileña durante la entrega este lunes de la distinción de la Gran Cruz del Dos de Mayo, máxima condecoración del Gobierno regional, a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla, a quienes agradecía su labor y calificaba como uno de los «pilares» de España.

«Que alguien le diga a Ayuso que el alcalde (en referencia a Juan Jesús Vivas, alcalde-presidente de Ceuta) no se llama Juan José y, de paso, que le explique al alcalde que ella no es referente para todos los que están en política», manifestaba Fatima Hamed en sus redes sociales.

Que alguien le diga a @IdiazAyuso que el alcalde no se llama Juan José y de paso, que le explique al alcalde que ella no es referente para todos los que están en política — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) August 29, 2022

Asimismo, Hamed ha criticado a Ayuso a raíz de unas palabras aparentemente inofensivas pronunciadas en la entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo. La presidenta madrileña cerraba así su discurso: «Sabéis que contáis con la Comunidad de Madrid, vuestra fiel aliada, que es la región de todos y abierta al resto de España. Los madrileños por encima de todo somos españoles y vais a encontrar allí vuestra casa para todo lo que necesitéis. Muchos me decían que tienen ahí a sus hijos y familiares estudiando o trabajando y siempre les digo lo mismo: ‘Yo os los cuido’. Pero también ha sido un gran satisfacción para mí ver cómo hay tantos madrileños viviendo aquí. Todo ello me recuerda que somos una gran Nación y que lo que tenemos que hacer es seguir caminando juntos y unidos por todo lo que hemos conseguido. Tenemos mucho que hacer hacia adelante. Querido Juan Jesús (en alusión a Vivas), ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias a todos y viva España».

Pero la islamista no ha encajado bien ni el «viva España» ni que hable de los vecinos de Ceuta y sus familias: «Pues no cuida tanto ni tan bien a los hijos de ceutíes en Madrid, aunque viendo cómo trató a los mayores de la propia comunidad no nos sorprende. Eso sí… y viva España», reza un comentario difundido en sus redes sociales.

Pues no cuida tanto ni tan bien a los hijos de ceuties en Madrid aunque viendo cómo trató a los mayores de la propia comunidad no nos sorprende. Eso si….y Viva España https://t.co/wR0AeT7KjY — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) August 30, 2022

Los dardos a Ayuso no han sido suficientes para Hamed, que ha atacado también a Vox, concretamente a Teresa García de Vinuesa, diputada en el Congreso por Ceuta, que recientemente declaraba: «En Ceuta y en Melilla se está imponiendo un multiculturalismo a través de la Ceuta de las cuatro culturas, como la ha dado por llamar Juan Vivas, que se ha envuelto en el velo de Islam y hace todo tipo de concesiones. Nos quita a nosotros la fiesta de la Navidad para concederles a ellos en el calendario laboral la fiesta del fin del Ramadán. Cuando en el mundo el calendario cristiano es el que mueve el tiempo, en Ceuta estamos viendo cómo se está haciendo una política que llega ya al plano social y cultural, en el que el calendario árabe musulmán está imperando por encima de la occidentalización de Ceuta como ciudad española y europea».

Jo @TeresaGdVinuesa titubeas tanto que hasta tú te das cuenta de las memeces que dices. #Ceuta es Cristiana, musulmana, hindu y hebrea desde hace siglos y es un orgullo. El calendario laboral recoge la realidad social y ha costado lograrlo. Ah y la Navidad es de todos https://t.co/Bcyodz6ACs — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) August 27, 2022

«Jo, Teresa, titubeas tanto que hasta tú te das cuenta de las memeces que dices. Ceuta es cristiana, musulmana, hindú y hebrea desde hace siglos y es un orgullo. El calendario laboral recoge la realidad social y ha costado lograrlo. Ah, y la Navidad es de todos», ha recalcado Hamed al respecto.