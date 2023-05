El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retratado este jueves al PSOE en el Parlamento autonómico al recordar que el ahora líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, era consejero de Vivienda de la Junta cuando se impulsó el proyecto del resort de lujo en el entorno del parque nacional de Doñana que ahora ataca.

«Si el PSOE gobernara en Andalucía, el proyecto urbanístico de Trebujena (Cádiz) estaría construido. Y le voy a decir por qué», ha advertido Moreno al secretario general del PSOE-A. «Esto que tengo en mis manos es el Plan de Ordenación del Territorio de la costa noreste de Cádiz, es decir, la memoria ambiental. En un principio, el macroproyecto de Trebujena no existía, no estaba contemplado, pero se abrió un plazo de alegaciones en el año 2009. ¿Sabe usted quién era el consejero? Vamos a mirarlo en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), a ver quién era el consejero. Espérate que lo busque… ¡Juan Espadas Cejas!», ha recalcado el presidente de la Junta ante la ‘sorpresa’ de la bancada popular. «¡No me digas!», apuntaba el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, llevándose irónicamente las manos a la cabeza.

Moreno insistía: «¡Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio! En el documento tres, ‘Alegación estimada parcialmente para construir 300 viviendas’, usted decía, señor Espadas, que las condiciones ambientales del macroproyecto se presuponen de nula o muy baja significatividad. ¿A quién quiere engañar? Otra vez, ¿a qué señor Espadas creemos?», se preguntaba el líder de la Junta, que ya puso en duda la credibilidad del secretario general del PSOE-A con la ampliación de regadíos en torno al parque nacional de Doñana, medida que el socialista apoyó en su día y luego pasó a criticar con las elecciones del 28M en el horizonte.

Recordemos que, tal y como ha publicado OKDIARIO Andalucía, el proyecto de un resort de lujo cerca de Doñana fue impulsado y amparado por la Junta socialista de José Antonio Griñán junto al Ayuntamiento de Trebujena, que entonces, al igual que ahora, gobierna Izquierda Unida (IU).

«Ésta es la realidad del macroproyecto de Trebujena: nace de un Ayuntamiento donde gobierna Izquierda Unida y el PP no tiene ningún concejal. Y el consejero que le abrió la puerta hace más de una década… lidera hoy a los socialistas andaluces. Basta de bulos», ha insistido Moreno en un mensaje publicado posteriormente en sus redes sociales.