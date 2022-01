La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años y un día de prisión al ex consejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y a cuatro años y un día de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. Se trata de una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

La Sección Tercera del tribunal sevillano, en una sentencia de 332 páginas y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha condenado a Antonio Fernández como autor de un delito continuado de prevaricación y por un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. Por ello, le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.

El ex consejero socialista de Empleo ya fue condenado a siete años, once meses y un día de prisión, así como 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por la sentencia relativa al «procedimiento específico» por la cual eran canalizados los fondos para los ERE y ayudas investigadas.

La Audiencia Provincial de Sevilla también ha condenado al ex director general de Trabajo Juan Márquez por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación. Por ello, le impone cuatro años y un día de cárcel, así como diez años y un día de inhabilitación absoluta.

Otros condenados

Poro otro lado, el mismo tribunal ha absuelto en esta sentencia a otros tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron enjuiciados: el ex consejero de Empleo Agustín Barberá, acusado de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, acusado de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de FA-IDEA Miguel Ángel Serrano, acusado de delitos de malversación y prevaricación. La sentencia declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como ‘intruso’ en el ERE de Acyco, en concreto Andrés Carrasco Muñoz.

A la lista de condenados se une la que fuera presidenta del Consejo de Administración de Acyco, Encarnación Poto, y al abogado José Miguel Caballero. El tribunal les impone una sentencia de cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación por ser cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación. Por estos mismos delitos también ha sido condenado el director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero. La sentencia de Barrera es de tres años, seis meses y un día de prisión, así como cinco años de inhabilitación absoluta.

Además, el que fuera director de la consultora Vitalia Antonio Albarracín ha sido condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta; mientras el que fuera consultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo ha sido condenado como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta.