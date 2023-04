Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, ha vuelto a sacar un vídeo con su famosa pizarra para desmontar el último gran bulo del PSOE y de la izquierda, que pasa porque la Junta de Andalucía, según ellos, pretende secar Doñana.

«En dos minutos voy a desmontar el último gran bulo del PSOE y de Pedro Sánchez», comienza esgrimiendo Toni Martín, que lamenta que «a un mes de las elecciones están intentando engañar a toda la opinión pública diciendo nada menos que la Junta de Andalucía quiere secar el Parque Nacional de Doñana y darle el agua a los agricultores para que rieguen». «Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabrá que una tontería así es mentira pero, por si han conseguido confundir a alguien, yo les voy a explicar lo que pasa», continúa antes de comenzar su exposición.

En primer lugar, Martín recuerda una vez más que «los terrenos no están en el Parque de Doñana, están nada menos que a 40 kilómetros del Parque de Doñana». «En segundo lugar, la ley que se pretende aprobar no aprueba ningún pozo ilegal en estos terrenos. Al contrario, los multa, los persigue y los sanciona. Los que se hayan encontrado antes y los que se puedan encontrar en el futuro», afirma el portavoz del PP de Andalucía en el Parlamento. «Y en tercer lugar, estos terrenos que se van a regularizar sólo se pueden ser regables a través de un trasvase de agua en superficie que tendría que haber hecho ya Pedro Sánchez, que no ha hecho Pedro Sánchez y que es la obligación de hacer de Pedro Sánchez», recuerda Martín.

«Que no te engañen. Basta de bulos. Ningún gobierno defiende como el Gobierno andaluz el Parque de Doñana y el medio ambiente en Andalucía», concluye un portavoz del PP en la comunidad que se ha mostrado harto de los «bulos y mentiras» del PSOE.