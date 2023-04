Sánchez gasta un millón en cuidar el Palacio de Doñana donde veranea mientras abandona a los agricultores

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado casi un millón de euros al mantenimiento del Palacio de Las Marismillas, en Doñana, donde veranea el presidente socialista, mientras el propio Ejecutivo de PSOE-Podemos tiene abandonados a los agricultores que trabajan la tierra a 30 kilómetros del Parque Nacional y afectados por problemas de regadío.

En concreto, el organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, formalizó el pasado 15 de marzo un contrato de 926.199,29 euros que fue encargado a un medio propio del Estado, en este caso, la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa), integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Expediente de la actuación en el Palacio de Las Marismillas.

Según la documentación oficial consultada por OKDIARIO, el citado contrato tiene por objeto la prestación de un servicio que «consiste en la realización de los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras operativas del Palacio de Las Marismillas, con medios personales y materiales para su conservación, y para el desarrollo de las actuaciones de apoyo en las visitas institucionales e incrementar su uso para la gestión y difusión de la biodiversidad de la finca».

Además, el expediente recoge que el plazo de ejecución asciende a 36 meses, con la siguiente distribución del presupuesto por anualidades: 218.755,38 euros en el ejercicio de 2023; 308.316,40 en 2024; 308.316,40 en 2025 y 90.811,11 en 2026.

Sánchez con dos alcaldes de la zona en el Palacio de Las Marismillas. (Foto: D.C.)

Entretanto, el jefe del Gobierno ha criticado la toma en consideración por el Parlamento andaluz, con los votos de PP y Vox, de la futura ley de regadíos. «Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar», ha afirmado con demagogia Pedro Sánchez. «Doñana no es el cortijo de nadie y menos de la derecha y la ultraderecha andaluza», ha sentenciado.

Centenares de familias

Por su parte, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha criticado el «bulo» de Sánchez y sus ministros porque la normativa ahora misma en tramitación no afecta en absoluto al Parque Natural. El Gobierno andaluz ha explicación que su propuesta contempla la posibilidad de permitir regadíos en terrenos situados a 30 kilómetros de Parque de Doñana siempre y cuando se haya construido el trasvase que prometió el propio Ejecutivo de Sánchez en 2018 y existan cuencas excedentarias. Sólo en tales condiciones, los agricultores afectados podrían optar a una concesión de agua, recalca la Junta.

Fotografías del interior de Las Marismillas.

Asimismo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su respaldo a la Junta de Andalucía a la hora de resolver los «problemas» de las familias afectadas en esta cuestión. En este sentido, ha subrayado que «ahora nadie se cree que al Gobierno le interese el Parque Natural de Doñana porque lleva muchos años sin cuidarlo».

«Lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España es tener un mínimo de rigor en su política hidráulica, dejar de enfrentar a las comunidades autónomas y no dejar tirados a centenares de familias que están buscando una solución», ha declarado Feijóo. Los populares defienden que esta proposición de ley «da esperanzas a 650 familias de agricultores de la Corona Norte de Doñana, conserva el espacio natural, no toca el acuífero que alimenta al parque nacional y no amnistía ningún proceso sancionador».

Palacio de Las Marismillas en el Parque Natural de Doñana (Huelva). Foto: Turismo de Huelva

Las Marismillas ha sido un refugio de lujo para las vacaciones de Pedro Sánchez. Ubicado en un terreno de alto valor medioambiental, en la zona sur del Parque de Doñana, en el municipio de Almonte (Huelva), cuenta con casi 11.ooo hectáreas de finca y varios kilómetros de playa virgen. El palacio tiene 18 habitaciones y los mismos cuartos de baño. Desde 1990 es propiedad del Estado y fue Felipe González el primer jefe del Ejecutivo que lo eligió para sus vacaciones. También los presidentes han recibido aquí a mandatarios extranjeros. Por ejemplo, el propio Sánchez se vio aquí con la entonces canciller alemana, Angela Merkel, en 2018.

De este modo, la finca, además de servir de lugar de descanso a Sánchez y sus familiares, es utilizada por el organismo autónomo Parques Nacionales para «funciones de representación institucional del Estado, así como para desarrollar actuaciones piloto en materia de conservación de la biodiversidad», señala Moncloa.

Vista aérea del Palacio de las Marismillas.

El complejo en este enclave privilegiado se trata de una construcción de estilo colonial de principios del siglo XX ubicada en el extremo sur de Doñana. Sólo se puede acceder a ella cruzando el Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o, en bajamar, recorriendo 30 kilómetros de playa desde Matalascañas, un aislamiento natural que facilita la seguridad.