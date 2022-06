Una familia de Cartaya (Huelva) asegura haber sufrido un auténtico fenómeno paranormal, concretamente el del teletransporte. Según ha explicado la madre en televisión, circulaban en una autovía dirección Sevilla cuando de repente aparecieron en otra carretera en la que «nunca» antes habían estado.

Quien relata los paranormales hechos es una popular locutora de Huelva, Isabel Orta, que explicó en ‘Cuatro al día’ el extraño suceso. Según relata, circulaban por una autovía en el coche desde Cádiz dirección a Sevilla con el objetivo de llegar a su domicilio, en Cartaya, cuando repentinamente aparecieron en otra carretera, desconocida para ellos. Tal y como explica, en el vehículo iban cuatro personas, la propia Orta junto a su marido y sus dos hijas, que iban dormidas en los asientos traseros.

La comunicadora dice no poder asegurar en qué kilómetro exacto sucedió, pero sí relata cómo viajaban en el coche y, sin suceder nada extraño, de repente se acercó un camión y, a partir e entonces, aparecieron en otra carretera completamente diferente a la que estaban. Cuando se percataron, relata Orta, se encontraban en un lugar en el «que no sabían dónde estaban”. Tras hacerse a un lado en el arcén y frenar, no podían encontrar explicación alguna a lo que les había pasado, ya que en ningún momento habían salido de la autovía y, sin embargo, estaban en un lugar bien distinto.

«Por allí no hemos pasado en la vida, se trataba de una carretera con muchos baches y en muy mal estado», relata la comunicadora en el canal de Mediaset. Se trata, pues, de un presunto fenómeno paranormal que ya se está viralizando en redes sociales, que le dan mayor credibilidad a la historia al contarla una reputada comunicadora y periodista onubense, que sigue sorprendida y sin poder comprender qué es exactamente lo que les pasó.