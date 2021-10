La activista feminista Pamela Palenciano declarará el próximo 20 de octubre ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en calidad de investigada por un presunto delito de trato degradante contra los hombres en su monólogo ‘No sólo duelen los golpes’. A pesar de ello, la Diputación de Cádiz se ha volcado con la jienense y ha subvencionado su gira por toda la provincia.

En total, 19 actuaciones en teatros, casetas municipales y bibliotecas. Sus «soflamas incendiaras» y su «odio» contra los hombres, tal y como define su función la Asociación de Hombres Maltratados, serán representados ante los jóvenes gaditanos -algunos de ellos menores de edad- de al menos una quincena de institutos públicos y centros privados de la región.

Frases como «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores» resonarán en ciudades de peso -Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez- y también en municipios de apenas 1.000 habitantes -Zahara de la Sierra, El Gastor-. Un mensaje que se repetirá en funciones cerradas para alumnos y en salas con entrada libre para todos los públicos.

Este mismo jueves, la monologuista actúa en Cádiz con el apoyo de la Fundación Municipal de la Mujer -adscrito a la Concejalía de Feminismos y LGBTIQ+ del Ayuntamiento de Cádiz- y la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz.

Polémicas

Palenciano vivió en sus propias carnes el rechazo de la platea el pasado 14 de marzo de 2019 en Linares (Jaén). Tres jóvenes abandonaron la función descontentos con lo que estaban escuchando. La jienense, incrédula, intentó convencerles: «En mi vida me había pasado». A los profesores allí presentes les dedicó un «¿y dejáis que se vayan?». Ya sin ellos, se dirigió al público: «Como ya no están aquí, que se jodan. Les he imitado cuando se iban y no se han dado cuenta, hay que ser gilipollas para no verlo». Incómodos aplausos. La actuación, en el auditorio El Pósito, fue organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, entonces gobernado por el PSOE. La monologuista fue contratada para conmemorar el Día de la Mujer.

1. Hilo sobre basura en las aulas.

Que se permita la entrada de esta indeseable en coles es INADMISIBLE.

Salón de actos de un colegio para ver un monólogo-basura adoctrinador de Pamela Palenciano.

Unos chavales, intuyendo que los van a insultar por ser hombres deciden irse… pic.twitter.com/v9f5n8mQ4Z — Alicia V. Rubio Calle (@AliciaVRubio) May 25, 2021

Pero no hace falta irse tan lejos. La feminista fue vetada el pasado sábado en Navalagamella (Madrid), en unas jornadas de igualdad subvencionadas por el Ministerio de Irene Montero y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El alcalde, Andrés Samperio (PP), alegaba que Palenciano «tiene pendientes unos cuantos juicios» por actuar de «manera sesgada» contra los hombres, por lo que se inclinó por «evitar polémicas» y cancelar su monólogo.

Un día antes, el pasado viernes, Palenciano actuaba en el centro sociocultural Santa Petronilla de Madrid antes los alumnos del IES El Espinillo pese a que algunos padres trasladaron sus quejas a la Asociación Hombres Maltratados. «Están preocupados, no se atreven a negarse por miedo a represalias sociales hacia sus hijos. Que sus compañeros los acosen o que los profesores les miren con malos ojos. La última vez que jóvenes se negaron, se les trató de gilipollas (en referencia al acto en Linares)». El colectivo ha exigido paralizar su gira hasta que concluya el juicio.