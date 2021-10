La activista feminista Pamela Palenciano, vetada en unas jornadas de igualdad en Navalagamella (Madrid) a raíz de una investigación del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid por un presunto delito de trato degradante contra los hombres en su monólogo teatral ‘No sólo duelen los golpes’, ha defendido que «no es un ataque contra mí, sino contra el feminismo».

El alcalde del citado municipio, Andrés Samperio (PP), ha manifestado tener constancia de que «esta persona tiene pendientes unos cuantos juicios» por actuar de «manera sesgada» contra los hombres, por lo que ha optado por «evitar polémicas» y cancelar su actuación prevista para este sábado.

En una entrevista a ‘Público’, Palenciano ha denunciado la «censura» a su monólogo y afirma que «ojalá en el instituto, cuando yo era una adolescente, me hubieran contado lo que yo cuento». ¿Qué cuenta? Que «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores».

Pero no sólo eso. En su función, la feminista jienense relata que «cuando yo le he pegado a mi novio esa pedazo de hostia, mi novio reacciona así (gesto de dolor). ¿No os están entrando ganas de que le meta 26 más? Mi hostia tenía un objetivo: que el tío hablara, y como no habla, me lío a hostias con él». Cabe mencionar que Palenciano ha representado su monólogo en multitud de institutos, en ocasiones frente a menores de edad.

«Mi discurso cuestiona el sistema. No habla de pobrecitas mujeres. El feminismo es radical, va a la raíz del problema y cuestiona el sistema. No se trata de que yo sea polémica, ni que esto me pase sólo a mí», recalca la activista, que declarará ante el juez el próximo 20 de octubre.

Palenciano denuncia que en los últimos meses se están cancelando muchos de sus monólogos, sobre todo en colegios, donde más actuaba. Lamenta también el boicot de algunos jóvenes que se organizan para tratar de impedir las representaciones que aún lleva a cabo.

Los jóvenes no son «gilipollas»

Fue la Asociación Hombres Maltratados quien el pasado 4 de junio se querelló contra la feminista por sus «soflamas incendiarias» y por un «delito de odio» contra el género masculino. Este jueves, su portavoz, Valentina Ortiz, ha reaccionado a las palabras de Palenciano, acusándola de tratar de «gilipollas» a los jóvenes.

«Le hubiera gustado que le cuenten lo que ella cuenta, porque eso la relevaría de la responsabilidad (y en consecuencia, de la culpa) de agredir a su pareja como consecuencia de haberse quedado callado tras una discusión. Porque lo que ella enseña en su monólogo es a despojar de empatía al género masculino», subraya Ortiz.

La portavoz del citado colectivo añade que «le hubiera gustado que le enseñaran a no empatizar con ellos, porque entonces, decir que ‘todos los que se hacen llamar hombres maltratados, son maltratadores’ la haría sentir mal. Porque está mal. Le hubiera gustado que se lo cuenten porque ella nació mujer, y porque no tiene que enfrentarse a ser víctima de violencia en la pareja y a no poder contarlo, porque si lo cuenta, será él el acusado de maltratador. Y queda demostrado que, en efecto, los ha despojado de todo ánimo de empatía, porque cuando a los jóvenes varones de Linares no les gustó que les contasen todo eso, los trató de gilipollas».