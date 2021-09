La monologuista radical feminista Pamela Palenciano ha recibido la querella en la que se la denuncia, tanto a ella como a su pareja, por un «trato degradante a los hombres y menores». Tras un mensaje victimista lanzado en redes, los denunciantes, la Asociación Hombres Maltratados, ha respondido con una oleada de zascas, que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

«Los derechos que hoy dices defender en tu monólogo y en tu trabajo como activista, son los mismos derechos que, a la hora de presentar tu monólogo en diferentes sitios, socavaste para los hombres», responden en la Asociación, desde donde recuerdan que «todo eso que estos jóvenes agradecen haber recibido de ti, es lo mismo que a los jóvenes varones maltratados por su pareja, les has arrebatado. Cada ‘Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores’ que dijiste, sumió en el silencio a chavales víctimas».

«Cada golpe que has justificado porque tu pareja se quedaba en silencio es un golpe extra que otro hombre recibió, porque en tu charla te has dedicado a normalizar ese comportamiento. ¿Sabes qué pasa? Que esos chavales no hablan. No hablan porque tienen miedo», continúan desde la Asociación Hombres Maltratados.

«No hablan porque como tú misma les dijiste ‘si se hacen llamar maltratados, entonces son maltratadores’. Porque si hablan, les ridiculizarás, como hiciste con los chavales de aquel colegio de Linares, tratándolos de ‘gilipollas’ frente a todos sus compañeros», argumentan en la Asociación, donde aseguran que también reciben «montones de mensajes de solidaridad de parte de chicos que han tenido que ver tu monólogo, es más, publicamos alguno que otro. ¿Pero sabes qué pasa? Que la mayoría dice ‘por favor no lo publiques. Me corto los cojones si mis compañeros se enteran’».

«Porque hoy, posicionarse del lado de tu monólogo, tiene rédito social. Viene bien. Da buena imagen. Reconocer que te has sentido herido por él, reconocer que siendo un chaval maltratado, escuchar eso te ha hecho daño, no lo da. Porque tus declaraciones, lo único que hacen por los hombres, es seguir perpetuando ese ‘rol de género’ que tanto se critica. Ese en el que el hombre afectado se tiene que callar, porque sino es débil, y la debilidad es mala», continúan.

«Y, además, todo a riesgo de que si lo haces, seas considerado un maltratador o un acosador (como ha sido el caso por parte de los medios de comunicación para con nosotros) donde aparentemente, pedirte que expliques tus propias declaraciones, es ‘acoso’», explica la Asociación, que insiste en que «al menos, no a todo el mundo tu monólogo le haya afectado y haya gente que haya podido separar la paja del trigo y recoger de él algo que aporta. El número de agradecimientos sería el triple, y el de críticas la mitad».

«Si tan solo te ahorraras ciertas declaraciones: Las que socavan los derechos de los hombres. Nunca olvidar: Los derechos que hoy se dicen defender, son los mismos que a esos chavales, ese monólogo les ha quitado», concluye la Asociación.