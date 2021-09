La Asociación Hombres Maltratados ha pedido la suspensión cautelar del monólogo de la actriz de teatro y activista feminista jienense Pamela Palenciano, actualmente investigada por posibles delitos de trato degradante contra los hombres.

La agrupación denuncia que a pesar de la apertura de la investigación, el Teatro El Barrio de Lavapiés, en Madrid, financiado con dinero público, aún mantiene en cartelera el monólogo ‘No sólo duelen los golpes’, en el que Palenciano defiende la violencia contra el hombre en el ámbito de la pareja y asegura que «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores».

«Cuando yo le he pegado a mi novio esa pedazo de hostia, mi novio reacciona así (gesto de dolor). ¿No os están entrando ganas de que le meta 26 más? Mi hostia tenía un objetivo: que el tío hablara, y como no habla, me lío a hostias con él», relata la monologuista durante su espectáculo.

Así, Hombres Maltratados considera que «seguir presentando este monólogo en medio del proceso puede entorpecer la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional», por lo que «hemos solicitado al juzgado como medida cautelar la suspensión de la obra que iba a presentarse este viernes 24 de septiembre y el siguiente 3 de octubre de 2021, hasta el momento en que se haya dirimido el procedimiento».

La asociación detalla que el Teatro El Barrio «recibió una subvención en 2018 bajo el mandato de Manuela Carmena, por valor de 18.300 euros, además de otra subvención de la Comunidad de Madrid de enero de este mismo año por 26.500 euros».

«Creemos injusto que los madrileños tengan que directa o indirectamente pagar por una obra que degrada sistemáticamente la dignidad de los hombres o sostener económicamente a un teatro privado que avala esta clase de espectáculos», recalcan desde la agrupación.

Asimismo, y en un comunicado en redes sociales, la Asociación Hombres Maltratados señala que «además de este petitorio al Juzgado, también nos hemos dirigido por medio de un burofax tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad, para ponerlos en conocimiento del tipo de espectáculos que se exponen en teatros financiados por dinero público».

«Seguimos insistiendo: Que un teatro privado presente lo que desee, siempre y cuando no se obligue a los padres de los chavales vejados en esas charlas a pagar con sus impuestos el sustento económico de quien los veja, los llama ‘maltratadores’ y los trata de ‘gilipollas’», denuncian.

⚠️ Actualizaciones sobre la querella a Pamela Palenciano. HILO: Ha llegado a nuestro conocimiento que, pese a que su monólogo actualmente está siendo investigado por posibles delitos de trato degradante, el Teatro El Barrio, en Lavapiés, financiado por dinero público ⬇️ pic.twitter.com/CwwW3uBu36 — Asociación Hombres Maltratados (@AsocMaltratados) September 22, 2021

Cabe recordar que en la citada denuncia que pesa sobre Palenciano, la asociación sostiene que la monologuista «justifica claramente que, si tu cónyuge no te contesta, tienes ‘derecho’ a abofetearle todas las veces que gustes a fin de obtener una respuesta». El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid admitió a trámite la querella y Pamela Palenciano tiene previsto declarar ante la juez el próximo 20 de octubre.