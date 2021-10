La activista feminista Pamela Palenciano continúa de gira con su monólogo ‘No sólo duelen los golpes’ pese a que el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid la investiga por un presunto delito de trato degradante contra los hombres en su función. Y pese a las quejas de algunos padres, su actuación se lleva a cabo frente a colegios e institutos.

Este mismo viernes, Palenciano acude al centro sociocultural Santa Petronilla de Madrid junto con los alumnos del Instituto de Educación Secundaria El Espinillo, es decir, menores de edad. La Asociación Hombres Maltratados denuncia que algunos padres del citado centro han contactado con ellos «preocupados» por el hecho de que «sus hijos» vayan a tener que «escuchar su monólogo».

Hoy vamos al centro cultural de santa Petronila con el IES El espinillo, k ya estuvimos con un grupo ayer maravilloso y por la tarde un regalo en la sede de @dalanotasocial pic.twitter.com/ZlNCiO3EpK — Pamela Palenciano (@Nosolopam) October 8, 2021

Un monólogo que incluye «soflamas incendiarias» y «delitos de odio» contra el hombre, según la querella presentada por la asociación y admitida a trámite por el juez. Como ejemplo, Palenciano asegura en su función que «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores». Curiosamente, la activista feminista ha defendido recientemente que «ojalá en el instituto, cuando yo era una adolescente, me hubieran contado lo que yo cuento».

Los espectadores de ‘No sólo duelen los golpes’ también van a tener que escuchar a Palenciano jactarse de emplear la violencia en una discusión con su pareja: «Cuando yo le he pegado a mi novio esa pedazo de hostia, mi novio reacciona así (gesto de dolor). ¿No os están entrando ganas de que le meta 26 más? Mi hostia tenía un objetivo: que el tío hablara, y como no habla, me lío a hostias con él».

Por ello, la Asociación Hombres Maltratados denuncia en redes sociales que los padres «están preocupados porque no se atreven a negarse, tienen miedo de represalias sociales hacia sus hijos si lo hacen. Que sus compañeros los puedan someter a acoso o que los propios profesores les miren con malos ojos. La última vez que jóvenes se negaron, se les trató de gilipollas (en referencia a un acto en Linares)». El colectivo ha pedido paralizar su gira hasta que concluya el juicio.

Nos han escrito preocupados unos padres del IES El Espinillo, de Madrid. Nos escriben debido a que hoy y mañana sus hijos van a tener que recibir en sus aulas la visita de Pamela Palenciano (@Nosolopam) y escuchar su monólogo. ⬇️ — Asociación Hombres Maltratados (@AsocMaltratados) October 7, 2021

Si bien este viernes actuará para el citado instituto, no podrá hacer lo propio este sábado. El Ayuntamiento de Navalagamella, en Madrid, ha vetado su función en unas jornadas de igualdad subvencionadas por el Ministerio de Irene Montero.

El alcalde del municipio, el popular Andrés Samperio, ha justificado así su decisión: «Somos un pueblo pequeño y cuando nos han dicho que esta persona tiene pendientes unos cuantos juicios y hace una actuación donde empieza a decir de una manera un poco sesgada el tema de los hombres, hemos querido evitar polémicas».

De momento, Palenciano continúa con su gira por todo el país, aunque la jienense tendrá que hacer un alto en el camino para declarar ante el juez el próximo 20 de octubre. «No es un ataque contra mí, sino contra el feminismo», sostiene.