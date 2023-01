Entran en prisión los 3 últimos altos cargos de la Junta socialista de Andalucía condenados por los ERE

Ya están en prisión todos los ex altos cargo de la Junta socialista de Andalucía condenados a cárcel por el caso ERE para los que expiraba el plazo dictado por la Audiencia de Sevilla. Todos salvo el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, aún pendiente del informe forense que le libre de ingresar en un centro penitenciario.

El ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, han entrado la tarde de este lunes en la cárcel de Sevilla I para cumplir sus penas impuestas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación derivado del mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Ya en la mañana de este lunes entraba en prisión el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, otrora secretario general del PSOE de Sevilla y condenado a siete años y un día de prisión por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Este pasado domingo hacía lo propio el ex consejero de Empleo Antonio Fernández para cumplir su pena de siete años, once meses y un día de prisión por este mismo caso.

De otro lado, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión, entró ya en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el pasado miércoles para comenzar a cumplir su pena. Fue la primera de la lista.

La situación de Griñán

Por el momento, Griñán no tendrá que entrar en la cárcel. La Audiencia de Sevilla sigue a la espera de recibir el informe que ha de emitir un forense del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la enfermedad grave sobrevenida alegada por la defensa del ex presidente andaluz para decidir si accede o no a su última petición de suspensión del plazo habilitado para su entrada en prisión.

En dicho informe, el perito forense designado por el IML debe valorar «si el ingreso en centro penitenciario» del ex presidente andaluz «pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

Tras desestimar la Sección Primera de la Audiencia el recurso de súplica de Griñán contra la denegación inicial de su solicitud de suspensión del plazo de ingreso voluntario en prisión, la defensa del ex presidente alegó que le ha sido diagnosticado un cáncer de próstata.

Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del IML examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».