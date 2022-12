Griñán no entrará en prisión pese a agotarse el plazo y habrá que esperar al informe forense

El ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, tenía que ingresar en prisión antes del 1 de enero a las 23:59. Sin embargo, tal y como admiten fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a OKDIARIO Andalucía, «hay un recurso que hay que resolver antes y se resolverá cuando el forense presente su informe al respecto». Es decir, que Griñán no entrará este domingo en la cárcel, a la espera del citado informe.

Pese a que en un primer momento todo hacía indicar que, al no haberse presentado el informe forense sobre el cáncer que padece el ex presidente socialista de Andalucía, Griñán tendría que entrar en la cárcel este domingo, las fuentes del TSJA consultadas por este periódico explican que, al no haberse entregado aún el citado informe, no tendrá que entrar en prisión pese a haberse agotado el plazo.

Por el momento, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no se ha recibido informe forense alguno que evite el ingreso en prisión de Griñán y este viernes era el último día laborable común del año. De este modo, el ex presidente de la Junta no se tendrá que presentar en la cárcel antes del próximo 1 de enero a las 23:59. Así, el plazo ha quedado paralizado por completo hasta que la Audiencia de Sevilla reciba el informe que ha de emitir un forense del Instituto de Medicina Legal sobre la enfermedad grave sobrevenida alegada por Griñán.

Mientras dicho plazo expiraría el 1 de enero, fuentes del TSJA aseguran que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla está todavía a la espera de recibir dicho informe, en el que el perito forense designado por el Instituto de Medicina legal debe valorar «si el ingreso en centro penitenciario» del expresidente andaluz «pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

En concreto, tras desestimar la Sección Primera de la Audiencia el recurso de súplica de Griñán contra la denegación inicial de su solicitud de suspensión del plazo de ingreso voluntario en prisión, la defensa del ex presidente alegó que le ha sido diagnosticada una enfermedad grave sobrevenida, reclamando con arreglo a tal extremo suspender dicho plazo. Y, en este caso, sí se ha paralizado el plazo para que el condenado Griñán entre en la cárcel.