Detenido el concejal de Felix (Almería) que fue grabado consumiendo droga

La Guardia Civil ha detenido por motivos que no han trascendido a Manuel Flores, concejal del municipio de Felix (Almería), que fue grabado tiempo atrás mientras consumía supuestamente droga en compañía de dos mujeres, vídeo que fue difundido en redes sociales el pasado mes de julio.

El edil fue arrestado en el municipio durante la tarde del sábado, aunque se ha decretado el secreto sobre las actuaciones, por lo que aún no es posible concretar los motivos detrás de su detención. El concejal fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería por dos agentes de paisano.

En este sentido, fuentes del Instituto Armado no han precisado si el arresto está relacionado con el vídeo en el que presuntamente consumía droga en compañía de dos mujeres, supuestamente prostitutas, y que motivó su renuncia como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras Públicas, Cultura y Festejos.

En las imágenes se observa a Flores en ropa interior, frente a una mesa, hablando con una mujer e inhalando algún tipo de sustancia mediante una botella de plástico. En la conversación se alude a un hombre de Aguadulce (Almería) que habría requerido los servicios de la supuesta prostituta.

«Son de hace dos años. Se me ve con las gafas antiguas y mucho más gordo de lo que estoy ahora. No sé ni cómo las habrán conseguido (las imágenes). Lo hice mal y sabía que sacarían algo más tarde o más temprano. Sin consumir llevo más de un año, pero asumo las consecuencias. Fue una encerrona. El pueblo está conmigo», manifestó entonces a Ideal. El edil se apartó del Partido Popular el pasado 7 de julio tras filtrarse el vídeo, aunque no renunció a su acta de concejal y sigue en la Corporación dentro del grupo de no adscritos.

La oposición ha venido denunciando que esta retirada fue ficticia y que Flores ha seguido formando parte del equipo de gobierno municipal. En el último Pleno insistió en su decisión de seguir en el plenario alegando que cada vez tenía más apoyo entre los vecinos. «Si mañana me presentara con Bildu sacaría mayoría absoluta», aseveró ante la petición de dimisión del PSOE.

Tras conocerse el arresto, el ex alcalde socialista y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Felix, Gabriel Magán, ha exigido en una nota la dimisión «inmediata» del alcalde del municipio, Baldomero Martínez (PP), tras la detención de su «mano derecha», que se ha visto «envuelto en diversos actos presuntamente delictivos en las últimas semanas».

Cabe recodar que Flores formó parte de las listas del PP en las elecciones municipales del 28M después de que su voto resultara clave para que los populares se hicieran con la Alcaldía tras una moción de censura contra el PSOE. El partido de Flores, Almería Viva, ganó los comicios locales de 2019 por sólo tres votos y PP y PSOE acordaron gobernar dos años cada uno. Una vez desbancado del Ayuntamiento el regidor socialista, Flores pasó a ser teniente de alcalde.