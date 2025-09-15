Detenido tras 20 llamadas amenazando con poner una bomba en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palencia por amenazar telefónicamente hasta en 20 ocasiones con colocar un artefacto explosivo en la Mezquita-Catedral de Córdoba y proferir insultos racistas y xenófobos. Las llamadas obligaron a movilizar unidades y servicios policiales para comprobar las amenazas.

El pasado 12 de agosto, según ha informado la Policía Nacional, el servicio de seguridad del Cabildo de la Mezquita-Catedral recibió hasta 20 llamadas desde la misma línea en las que el autor manifestaba que había colocado una bomba en el templo, además de proferir insultos y otras amenazas.

Ante la alarma generada, varias unidades policiales se desplazaron al lugar y durante más de una hora se movilizó un amplio dispositivo que permitió garantizar la seguridad de la ciudadanía y descartar la existencia de riesgo real. Tras realizar diversas gestiones, se determinó que se trataba de una falsa alarma.

La investigación de la Policía permitió identificar la línea telefónica desde la que se realizaron las llamadas y localizar al presunto responsable en Palencia, donde ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de desórdenes públicos –por la falsa alarma generada y la movilización de efectivos–, y otro de odio –por las manifestaciones xenófobas y racistas vertidas durante las llamadas.

Incendio

En lo que respecta al incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto, el informe de la Policía Científica concluyó la semana pasada que el fuego se inició accidentalmente en una barredora eléctrica que se encontraba almacenada en el edificio patrimonial. El informe ha sido remitido al Juzgado de Instrucción n.º 2 de Córdoba.

Tras unas semanas de trabajos, el proyecto de emergencia destinado a garantizar la seguridad del conjunto monumental se encuentra «ejecutado en más de un 90%», según precisó uno de los arquitectos conservadores del complejo histórico-artístico, Gabriel Rebollo.

Las llamas colapsaron la bóveda de madera de la capilla de la Anunciación y el proyecto de restauración tendrá un coste estimado de un millón de euros. El Cabildo, órgano eclesiástico de la Iglesia católica dependiente de la Diócesis de Córdoba, ha agradecido las iniciativas públicas y privadas para costear los daños, pero afrontará íntegramente las reparaciones a través del fondo de contingencia.