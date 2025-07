Condenan al padre de Mari Luz por pegar un bastonazo a una mujer que se burló del asesinato de su hija

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña de cinco años asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008 en Huelva, ha aceptado una pena de seis meses de prisión y una multa de 2.500 euros por agredir en 2021 a una mujer que se burló en TikTok de la muerte de su hija.

El juicio estaba señalado para este lunes en el Juzgado de lo Penal n.º 11 de Sevilla, pero se llegó a un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación y la defensa por el que aceptó seis meses de cárcel, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No obstante, la pena queda suspendida durante dos años con la condición de que no cometa ningún hecho delictivo en dicho periodo de tiempo.

Cortés también ha sido condenado a dos años de alejamiento de la víctima, que ya están cumplidos, y al pago de una indemnización de 2.500 euros, todo ello por un delito de lesiones con las atenuantes de reparación del daño y arrebato u obcecación.

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2011, cuando Juan José Cortés se encontraba en la estación de Santa Justa de Sevilla, donde iba a coger un tren con destino a Huelva, y se topó fortuitamente con la mujer a la salida de un restaurante de comida rápida. El padre de Mariluz reconoció a esta influencer malagueña, que en su momento tenía 70.000 seguidores en Tiktok, como la persona que se estaba burlando públicamente de la muerte de su hija. Arremetió contra ella con su bastón y la golpeó en la cabeza.

Atención: Habla desde la ambulancia @candelamedrano11, denuncia la presunta agresión que sufrió por parte de Juan José Cortes, ex Diputado del PP en la Estación de Santa Justa, Sevilla. «Tengo la cabeza abierta y me agredido Juan José Cortes, padre de Mari Luz»#DiaDeLaHispanidad pic.twitter.com/qyIqQLg8he — Roberto Macias (@roberto_macias_) October 12, 2021

Tras los hechos, la mujer subió un vídeo a sus redes sociales en el que pedía que informaran a su familia de la agresión: «Lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido. Estoy en la ambulancia, me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza», aunque en las imágenes no se observa rastro de sangre alguno.

Juan José Cortés fue detenido por la Policía Nacional un presunto delito de lesiones y pasó a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Sevilla, que acordó su puesta en libertad con cargos.

Posteriormente, el padre de Mari Luz explicó lo ocurrido en un comunicado y denunció que la mujer se había «alegrado» en varios vídeos de la muerte de su hija, diciendo que «si Mariluz está muerta, bien muerta está y enterrá», que se iba a hacer «un colacao con sus cenizas» y que «ya está bien con tanto Mariluz, que sus huesos ya huelen».

«Lo de Santa Justa fue un encuentro fortuito y no recuerdo lo que pudo pasar. Tengo diagnosticado desde la muerte de mi hija un trastorno de la personalidad por estrés postraumático y a veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo. No controlo mis emociones, me fundo en negro (…). Esta mujer se ha propuesto arruinarme la vida, sin saber por qué. Defenderé a mis hijos como gato panza arriba, como cualquier padre lo haría», sentenció.

No era la primera vez que esta influencer protagonizaba polémicas en redes sociales. Ya había acusada de estafa por pedir dinero por Bizum para recuperar la custodia de sus hijos, que, según informes de la Junta de Andalucía, perdió por su inestabilidad económica y social.