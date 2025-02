COAC 2025: quién canta hoy 24 de febrero, dónde ver las semifinales y orden de actuación

Cádiz vive por todo lo alto, la fase de semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC 2025) que si bien arrancó ayer domingo con 8 actuaciones, se prepara para su segunda sesión. Recordemos que esta fase se extenderá hasta el miércoles y luego podremos vivir la esperadísima final, que se celebra el viernes 28 de febrero. Sin embargo, nos centramos en la jornada de este lunes y os desvelamos quién canta hoy 24 de febrero en el COAC 2025, dónde ver las semifinales y orden de actuación

El COAC 2025 ya ha entrado en su recta final y como todos esperaban, las semifinales se van a vivir con intensidad y como si fuera una auténtica fiesta en el Gran Teatro Falla. Tras una fase de cuartos repleta de emociones, el jurado eligió la semana pasada a las mejores agrupaciones para disputar las semifinales. Hoy, 24 de febrero, se celebra como decimos, la segunda sesión de esta fase y la expectación está por las nubes. Los pasodobles, cuplés y popurrís han resonado con fuerza en esta edición, dejando claro que el nivel de este año está más alto que nunca. Con un jurado cada vez más exigente y un público entregado, la competencia está más reñida que nunca. Cada agrupación ha trabajado durante meses para llegar a este momento y no está dispuesta a dejar escapar la oportunidad de alcanzar la gran final del próximo viernes.

Hoy es un día clave, ya que las actuaciones pueden marcar la diferencia en la clasificación definitiva. El Gran Teatro Falla volverán a estar a rebosar, las entradas ya se agotaron hace días y la energía se palpa en el ambiente. Los aficionados que siguen el concurso desde casa también tienen varias opciones para no perderse ningún detalle. Si eres uno de ellos, sigue leyendo porque te contamos quién canta hoy, cuál es el horario de las actuaciones y cómo puedes seguirlo en directo para no perderte nada.

Horario y a qué hora empiezan las actuaciones

La sesión de hoy dará comienzo como la de ayer domingo, a las 20:00 horas y se extenderá hasta bien entrada la madrugada, aproximadamente a la 01:30 horas. Será una noche repleta de coplas, emociones y momentos inolvidables para los amantes del carnaval. La sesión contará con la participación de 7 agrupaciones del total de 29 que han pasado a esta fase dentro de las distintas modalidades: coros, chirigotas, comparsas y cuartetos, lo que garantiza un espectáculo variado y cargado de talento.

Este es el orden de actuación para hoy, lunes 24 de febrero:

Coro: La desafinada (El coro de los niños)

Chirigota: Comparsa Los calaítass (fuimos a por tabaco). Una chirigota de toda la vida (El Peluca)

Cuarteto: Un clásico nunca falla (Iván Romero)

Coro: Cádiz, el show (Luis Rivero)

Comparsa: Las ratas (Jesús Bienvenido)

Chirigota: Los hermanos del buen fin (Bizcocho)

Comparsa: La valla (Marta Ortiz)

La variedad de estilos y temáticas hace que cada sesión sea única. Algunas agrupaciones ya son favoritas del público y han recibido ovaciones en cada fase, mientras que otras buscan sorprender con sus letras y puesta en escena. Entre las que actúan en este lunes 24 de octubre, muchos tienen ganas de volver a ver sobre el escenario al coro Cádiz, el show y que está teniendo un buen recorrido e incluso es de los favoritos, si tenemos en cuenta que el año pasado quedó en tercera posición.

Por otro lado, destaca también la chirigota de Los hermanos del buen fin que como el año pasado, han podido pasar a la semifinal, pero esperan hacer mejor papel que el año pasado cuando no superaron esta fase.

Dónde ver gratis en vivo

Si no has conseguido entrada para el Gran Teatro Falla, no te preocupes, porque hay varias maneras de disfrutar de las semifinales en directo y sin coste alguno.

Televisión : la mejor opción para seguir todas las actuaciones es Onda Cádiz TV, que retransmite el COAC 2025 desde el primer día del concurso. Además, Canal Sur Televisión se une a la emisión a partir de las 21:15 horas, tras su informativo nocturno, para que el espectáculo llegue a toda Andalucía.

: la mejor opción para seguir todas las actuaciones es Onda Cádiz TV, que retransmite el COAC 2025 desde el primer día del concurso. Además, Canal Sur Televisión se une a la emisión a partir de las 21:15 horas, tras su informativo nocturno, para que el espectáculo llegue a toda Andalucía. Online : si prefieres verlo desde tu móvil, tablet u ordenador, puedes seguir la retransmisión en directo a través de la plataforma digital de Onda Cádiz TV y también a través de sus canales de YouTube y Twitch. Canal Sur por su parte también ofrece la emisión por su web, así como su canal de YouTube.

: si prefieres verlo desde tu móvil, tablet u ordenador, puedes seguir la retransmisión en directo a través de la plataforma digital de Onda Cádiz TV y también a través de sus canales de YouTube y Twitch. Canal Sur por su parte también ofrece la emisión por su web, así como su canal de YouTube. Radio: Para los que prefieren el formato radiofónico, Onda Cádiz Radio retransmite cada actuación en la frecuencia 92.8 FM en Cádiz capital. También puedes escucharlo online a través de su página web oficial.

Esta segunda noche de semifinales promete ser una de las más emocionantes de la edición. La competición está más reñida que nunca y cada agrupación se juega su pase a la final. ¡La cuenta atrás ha comenzado y la emoción está garantizada!.