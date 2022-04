El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha cargado este jueves contra un PSOE-A cada vez más distanciado en las encuestas por su corrupción sistemática y la escasa conexión de su líder, Juan Espadas, con el votante socialista andaluz.

«Detrás de esas siglas no hay un partido, es una colección de supervivientes, vuelvan a la seriedad», ha espetado Bendodo al PSOE-A, que le acusa de abandonar Andalucía tras ser nombrado ‘número tres’ del nuevo PP de Feijóo. «No se crea que me voy a ir de aquí, me van a tener que aguantar un tiempo, y ya veremos en el futuro», ha advertido a la bancada socialista.

El portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado en estos términos en respuestas a dos preguntas del PSOE-A sobre la estabilización de funcionarios interinos y personal laboral en la Junta de Andalucía y sobre los contrataciones exprés durante la pandemia.

En ambas preguntas se han colado el futuro político del hoy consejero de la Presidencia y coordinador del PP nacional, quien ha planteado al PSOE «sosiego y calma, que están muy nerviosos» tras concluir que «se les ha cambiado la cara desde ayer», en referencia a la posibilidad de que las elecciones andaluzas sean en junio, como dejó caer este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

«El señor Espadas es el que se ha ido, Espadas está en Madrid», ha sostenido Bendodo para plantear al PSOE andaluz que es su secretario general quien está en Madrid ejerciendo de senador. A este planteamiento ha escuchado del socialista Mario Jiménez que «Feijóo tenía su Cuca (Gamarra), necesitaba un cuco, que es usted, para eso ha quedado usted».

El consejero de la Presidencia ha considerado que el PSOE «está perdido», así como que «la actual dirección está haciendo buena a la anterior» para recordarle a Mario Jiménez que «usted estuvo en las dos, en la anterior y en ésta».

Al margen del rifirrafe político, en la pregunta del parlamentario socialista Manuel Jiménez Barrios sobre el cumplimiento de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, Bendodo ha asegurado que «el Gobierno está cumpliendo la Ley, siempre cumple la Ley» y «el cese de personal empleado público» responde a «la resolución de los procesos selectivos desarrollados como garantiza la Constitución».

«Este Gobierno ha garantizado que para trabajar en la Administración basta con tener el DNI para entrar por igualdad, mérito y capacidad, no hace falta el carnet del PSOE», ha sostenido el consejero de la Presidencia, para explicar que el personal que ha cesado después de la resolución de procesos de selección de personal «se incorpora a la bolsa de trabajo», antes de asegurar que en Andalucía «se han llevado a cabo tres Ofertas Públicas de Empleo de estabilización, dos de ellas en ejecución» y ha anunciado «un nuevo decreto con una Oferta de Empleo de estabilización».