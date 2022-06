Pinchazo total del portavoz en el Congreso de los Diputados de Más País, Íñigo Errejón, en su primer acto en Andalucía para apoyar a la coalición podemita Por Andalucía. Apenas cien personas han acudido al evento, celebrado en el parque de Los Perdigones de Sevilla, de los que, encima, muchos eran simples curiosos, gente paseando al perro o incluso turistas chinos que no entendían ni una palabra.

En el acto, en el que también han participado la candidata por Sevilla de Por Andalucía y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, y el coordinador de IU en la comunidad autónoma andaluza, Toni Valero, se ha podido ver a un Íñigo Errejón muy desinteresado con lo que ahí estaba pasando. De hecho, tal y como han captado las cámaras de OKDIARIO Andalucía, Errejón optaba en muchos momentos por sacar el teléfono de su bolsillo y ponerse a chatear, incluso estando a menos de un metro del atril desde el que Toni Valero daba su discurso.

Teresa Rodríguez y Pedro Sánchez

Este periódico a cuestionado a Errejón sobre el motivo que ha llevado a Más País a aliarse con Podemos e IU en Por Andalucía y no a hacerlo con Teresa Rodríguez en Adelante Andalucía. El líder de Más País se ha desentendido por completo de esta decisión: «Las decisiones de Más País las toman los compañeras y compañeros de Más País Andalucía y yo estoy invitado a apoyar».

Por otro lado, Errejón ha calificado este miércoles de «terrible» el anuncio de Argelia respecto a la suspensión del tratado de amistad con España y la «ruptura de relaciones» que ello implica, una cuestión que ha achacado al «bandazo» del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con respecto a los compromisos adquiridos con el Sáhara Occidental.

«La Política de Estado no se hace así. Sánchez cambió de un plumazo la posición con el Sáhara y lo hizo de espaldas a la Cámara. No en vano, nos enteramos por la prensa marroquí, y eso se paga. No solo se ven perjudicados los derechos de determinación del Pueblo saharahui, también los intereses geoestratégicos de España», ha añadido.

Errejón también ha señalado al respecto que el azar «a veces juega pasadas», ya que «hoy ha comparecido el presidente en el Congreso para abordar ese asunto, ese bandazo histórico, y para explicar casi nada».

En este sentido, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha anunciado la suspensión «inmediata» del tratado de amistad suscrito con España hace casi dos décadas como represalia por el «injustificable» apoyo del Gobierno al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.