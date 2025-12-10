Andalucía ve «riesgo real» de perder 10.000 millones de fondos europeos por la renuncia del Gobierno

La Junta de Andalucía ha denunciado este miércoles el «riesgo real» de que la comunidad pierda alrededor de 10.000 millones de euros en fondos europeos tras la renuncia del Gobierno de Sánchez a más de 60.000 millones del Plan de Recuperación para intentar aprovechar los 25.000 millones que quedan por recibir de las transferencias a fondo perdido.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha calificado la situación como «una desgobernanza fiscal» sin precedentes en España y ha alertado de un «fracaso de modelo» en la gestión de los recursos comunitarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carolina España ha subrayado que el país sigue sin Presupuestos Generales desde 2023 y sin techo de gasto aprobado. «Ahora conocemos que se van a dejar perder 60.000 millones de euros vinculados al Plan de Recuperación», ha recalcado, antes de cuestionar que el modelo diseñado por Moncloa «se hizo de espaldas» a autonomías, ayuntamientos y sectores productivos, que –ha recordado– son quienes deben ejecutar los proyectos.

Según los datos trasladados por la Junta, Andalucía ha ejecutado 3.716 de los 4.190 millones asignados –un 88% hasta el 30 de septiembre– y ha «hecho los deberes» en tiempo y forma. «Lo que el Gobierno de España renuncia son 10.000 millones que podrían llegar a Andalucía», ha recriminado la consejera, que atribuye a Sánchez «consecuencias negativas directas» para la región.

Tarifazo y deuda autonómica

Carolina España ha cargado también contra la subida de un 10% del precio de la luz prevista en enero, que ha definido como «un tarifazo» que «complicará la vida a miles de familias andaluzas en pleno invierno». «Nos parece un auténtico atraco cuando todavía ni los españoles ni los andaluces han recibido una explicación clara de qué pasó en el apagón» del pasado 28 de abril, ha añadido.

El enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno de Sánchez se extiende también a la aprobación en segunda vuelta del anteproyecto de ley que permitirá condonar deuda autonómica para satisfacer al independentismo catalán.

La titular de Hacienda ha acusado al Gobierno de «mentir sin despeinarse» al asegurar, en voz de la ministra portavoz Pilar Alegría, que los ahorros por los intereses podrían destinarse a políticas sociales. La consejera sostiene que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aclaró justamente lo contrario en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera: los recursos derivados de la condonación «sólo pueden destinarse a amortizar deuda».

A su juicio, el «caos» en la política del Gobierno de Sánchez «al final tiene repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos», y ha advertido de que las decisiones adoptadas en Madrid afectarán de forma directa, «una vez más», al futuro financiero de Andalucía.