Andalucía mantiene las ayudas al transporte pese a perder 1.828 millones por el ‘no’ al decreto ‘ómnibus’

Andalucía mantendrá las ayudas al transporte público tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía la prórroga de esta iniciativa. La Junta de Juanma Moreno ha confirmado que asumirá su parte del acuerdo con una bonificación adicional del 20%. Con la caída de este decreto (hace un año salió adelante con el apoyo de Junts, que ahora ha votado en contra), la comunidad dejará de recibir 1.828 millones de euros al no verse aprobada la actualización de las entregas a cuenta.

Las bonificaciones adicionales hasta ahora eran del 50%: un 30% del Gobierno de España y un 20% de la Junta de Andalucía. Los descuentos se aplicaban en las tarjetas de Consorcio, los bonos de los tres metros de la comunidad (Granada, Sevilla y Málaga) y los bonos multiviajes interurbanos, títulos que ya aplicaban sus bonificaciones permanentes. El decreto incluía medidas que ahora dejan sin ayuda a ayuntamientos, un millón y medio de jubilados, decenas de miles de usuarios de transporte público y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han confirmado a Europa Press que el Gobierno andaluz «mantendrá su compromiso con las bonificaciones» porque los usuarios «merecen mensajes de tranquilidad y de certeza».

No obstante, desde el departamento de Rocío Díaz han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «una solución para aportar su parte» dado que existe «un compromiso adquirido» con los ciudadanos y con la comunidad autónoma. «Reclamamos que se busque una rápida alternativa que vaya más allá de la estrategia y el tacticismo político de culpabilizar a otros de su debilidad parlamentaria», han añadido las citadas fuentes.

Cabe recalcar que la aplicación de las nuevas tarifas requiere de una adaptación tecnológica y tardará unos días. «Será a partir de la semana que viene cuando se haga efectivo este cambio de la tarificación. Esperamos que el Gobierno de España aclare en este tiempo su posicionamiento para dar estabilidad y certidumbre a los usuarios», apuntan desde la Consejería de Fomento.

Esta decisión de la Junta de Andalucía deviene del hecho de que todos los descuentos del transporte público -que fueron inicialmente prorrogados para los primeros seis meses del año- dejarán de aplicarse este jueves después de que las ayudas estatales hayan decaído al tumbar el Congreso el decreto ómnibus en el que estaban incluidos. La iniciativa fue rechazada este miércoles con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención de UPN.

El ‘no’ al decreto ha supuesto un duro revés al Ejecutivo central, que sufre una nueva derrota parlamentaria: «Ya advertimos -recuerdan desde Fomento- al ministro -Óscar Puente- de que medidas como éstas se debían hacer con planificación y con seguridad. Y el Gobierno de España ha demostrado nuevamente su improvisación».

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirman a Europa Press que la venta de los títulos gratuitos de Renfe y de autobuses estatales queda congelada, culpando de ello a Junts y PP, a quienes piden explicaciones por este «ataque a los ciudadanos»

La portavoz de la formación catalana, Miriam Nogueras, se explicó en el Congreso: «Puigdemont ya advirtió de que, mientras no cumplan, no cuenten con Junts. Lo que pase será fruto de la negligencia y la falta de seriedad del PSOE». Desde el PP alegaron que se trata de un «decreto trampa» y ya han presentado una proposición de ley que «pueda garantizar la subida de las pensiones» para que «los pensionistas no paguen los problemas» de Sánchez en el Congreso.

Abonos válidos hasta abril

De forma inmediata tras decaer el decreto, los abonos de tren y autobús vuelven a las tarifas de 2019 y no se podrán adquirir más abonos gratuitos o con descuentos. También decaen los descuentos de hasta el 40% que iban a aplicarse durante la segunda mitad del año.

Los abonos gratuitos de Renfe Cercanías y Media Distancia ya emitidos se podrán seguir utilizando hasta que finalice su vigencia en abril. Los abonos Avant ya emitidos seguirán igualmente vigentes hasta que se consuman los billetes, al igual que con los abonos gratuitos de autobuses estatales.

Transporte regional

También decaen los descuentos al transporte gestionado por las comunidades autónomas o ayuntamientos, como autobuses urbanos e interurbanos, metros o tranvías, al formar parte de la misma medida, que implicaba una financiación del Estado del 30% del total, quedando otro 20% o 30% a cargo de las comunidades o ayuntamientos.

Las entidades que gestionan el transporte en cada región tendrán ahora que dar más detalles sobre el uso que se le podrá dar a los abonos ya comprados con descuento, o si seguirán financiando los descuentos o parte de ellos por su cuenta.