Andalucía implantará en enero la cita única con todas las pruebas a mujeres con probable cáncer de mama

La Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo 12 de enero el llamado acto único para mujeres con «alta» sospecha de cáncer de mama. El nuevo protocolo, dirigido a agilizar los diagnósticos, concentrará en una sola jornada todas las pruebas necesarias: mamografía, ecografía y, en caso de indicación clínica, biopsia. Las Unidades de Mama tendrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar su aplicación.

El documento difundido por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias desarrolla el anuncio realizado días atrás por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el debate de la comunidad. El objetivo es que todas las pacientes con hallazgos radiológicos catalogados como BI-RADS 4 o 5 –ya procedan del cribado poblacional o de una mamografía diagnóstica– reciban en un único acto asistencial las pruebas complementarias necesarias para completar el estudio: mamografía complementaria, ecografía mamaria y biopsia percutánea con aguja gruesa.

La instrucción busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil. Su aplicación será general. Sólo quedarán fuera situaciones muy concretas y justificadas por el radiólogo: pacientes que requieran preparación previa por tratamiento anticoagulante; casos que precisen biopsia estereotáctica, que debe programarse posteriormente en salas específicas; o mujeres que, por motivos personales, prefieran posponer la cita.

La orden se dirige a todas las Direcciones Gerencias, Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama del sistema público andaluz, y será de aplicación en todas las actuaciones relacionadas con la atención a mujeres sometidas a estudios mamográficos.

La Junta de Andalucía establece que sus órganos superiores y directivos deben guiar la actividad administrativa con circulares, instrucciones y órdenes de servicio. La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud supervisará la implantación mediante mecanismos de verificación y seguimiento.

Por otra parte, la reciente reestructuración de consejerías atribuye ahora a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias las competencias en salud y consumo, antes en manos de la Consejería de Salud y Consumo. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pasa a depender de esta nueva estructura, en la que la Dirección General de Asistencia Sanitaria asume la planificación, coordinación y evaluación de las estrategias asistenciales y de los recursos destinados a garantizar la continuidad de la atención.

El consejero del ramo, Antonio Sanz, ha defendido en la red social X que el nuevo modelo permitirá cumplir el compromiso anunciado por el Gobierno andaluz: «Todas las pruebas complementarias necesarias, como la mamografía, la ecografía y, si es necesario, la biopsia, se realizarán en un único acto, un mismo día, para acelerar así el tratamiento». Sanz sostiene que la medida supone un avance en la mejora de la sanidad pública y en la atención a las mujeres afectadas por sospechas tumorales.